[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월22일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 22일 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사를 엄선해 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 중·저신용자 대출 규제 완화, 미·이란 관계, 2월 출생아수 역대 최고 등 다양한 경제 이슈를 다뤘다.
- 월요일부터 금요일 오후 4시에 배달되는 이 뉴스레터로 대한민국 경제 흐름을 파악할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
22일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲중·저신용자 대출 숨통 트인다...금융위, 총량 규제서 예외 인정키로 ▲휴전 '무기한 연장'에 파국 피했지만…美·이란 샅바싸움 계속 ▲2월 출생아수 13.6% 증가 2만2898명…월간 기준 '역대 1위' ▲[6·3 지선] '오세훈 10년 심판' vs '정원오 진상조사'…불붙은 오-정 네거티브 ▲송치형 '총수 재지정' 되나…합병 '규제 변수' 늘어나는 두나무 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.