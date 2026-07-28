미래에셋, 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF' 순자산 6조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 28일 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF가 순자산 1위를 했다고 밝혔다.
- 해당 ETF 순자산은 6조609억원으로, 개인 순매수도 연초 이후 4030억원을 기록했다.
- AI 확산과 반도체 업황 기대에 힘입어 수익률은 연초 이후 67.6%를 냈다.
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"AI 반도체 설계부터 제조·장비·메모리까지 밸류체인 전반 투자"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 28일 자사 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥' 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장 해외 테마형 ETF 가운데 순자산 규모 1위를 차지했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 순자산은 6조609억원을 기록했다. 회사는 "AI 산업 확산과 데이터센터 투자 확대를 계기로 반도체가 글로벌 증시의 핵심 투자 테마로 부상하면서 국내 투자자들의 장기 투자 수요가 집중된 결과"라고 설명했다.
개인투자자의 선택도 두드러졌다. 올해 국내 상장 미국 반도체 ETF에 유입된 개인 순매수 자금 가운데 절반 이상이 해당 ETF에 집중됐으며, 연초 이후 개인 순매수 금액은 4030억원을 기록했다. 필라델피아반도체지수의 대표성과 폭넓은 종목 구성이 국내 투자자들의 높은 관심을 이끌고 있는 것으로 분석된다.
필라델피아반도체지수는 글로벌 반도체 산업의 흐름을 대표하는 주요 지수로, 시장에서는 영문 약자인 'SOX'로 불린다. 반도체 설계부터 제조, 장비, 메모리 등 산업 전반의 주요 기업을 편입해 글로벌 반도체 업황을 보여주는 대표적인 지표로 활용된다.
시장대표지수 대비 우수한 성과도 투자자 수요를 뒷받침했다. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 연초 이후 수익률은 전날 기준 +67.6%로, 같은 기간 S&P500지수와 나스닥100지수의 상승률을 웃돌았다.
김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장은 "TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 반도체 설계부터 장비, 파운드리, 메모리까지 밸류체인 전반에 투자해 AI 인프라 확대에 따른 반도체 산업 성장 수혜를 폭넓게 담을 수 있다"며 "메모리 업종에 집중된 국내 반도체 상품과 달리 필라델피아반도체지수는 글로벌 초우량 반도체 기업 전반에 투자할 수 있는 분산된 포트폴리오로 투자자의 관심이 재조명되고 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com