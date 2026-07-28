"싸다고 샀는데"…공기청정기 호환필터 5개 중 4개 '기준 미달'

AI 핵심 요약beta
- 한국소비자원이 28일 공기청정기 호환필터 20개를 시험해 품질과 안전성에 큰 차이가 있다고 밝혔다.
- 유해가스 기준 충족 제품은 4개뿐이고 2개 제품에서는 함유금지물질 MIT가 검출돼 판매 중단과 교환·환불 조치가 이뤄졌다.
- 소비자원은 호환필터 구매 시 호환 모델 확인과 유해가스·미세먼지 성능, 교체주기, 가격을 종합 고려하라고 당부했다.
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TSI·세진 제품 판매 중단…기존 구매자 무상 교환·환불
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공기청정기 호환필터 20개 제품 가운데 유해가스 제거 기준을 충족한 제품은 4개에 불과한 것으로 나타났다. 2개 제품에서는 필터에 쓸 수 없는 함유금지물질까지 검출됐다.
한국소비자원은 시중에 판매되는 공기청정기 호환필터 20개 제품의 품질과 안전성을 시험한 결과 제품별 성능 차이가 확인됐다고 28일 밝혔다.
호환필터는 삼성전자와 LG전자 등 공기청정기 제조사가 판매하는 정품필터와 형태·기능이 유사한 제품이다. 시험 대상 제품의 가격은 정품필터의 30~56% 수준이었다.
◆ 유해가스 기준 충족 4종뿐…정품과 성능 격차
소비자원이 폼알데하이드와 암모니아, 아세트알데하이드, 초산, 톨루엔 등 5개 유해가스 제거효율을 시험한 결과 20개 제품 중 관련 기준을 충족한 제품은 4개였다.
기준을 충족한 제품은 ▲대명필터 삼성 큐브 호환필터 ▲메이저필터 위닉스 제로4.0 호환필터 ▲바른필터 위닉스 제로4.0 호환필터 프리미엄 ▲베스트필터 위닉스 제로4.0 필터세트였으며, 이들 제품의 평균 제거효율은 73~79% 수준이었다.
나머지 16개 제품의 평균 제거효율은 20~63%로 기준에 미치지 못했다. 정품필터 4종의 평균 제거효율은 81~100% 수준이었다.
미세먼지 제거성능에서도 8개 제품만 공기청정기 표시값의 90% 이상을 기록해 관련 기준을 충족했다. 10개 제품은 표시값의 80~89%, 2개 제품은 68~77% 수준으로 나타났다. 정품필터의 미세먼지 제거성능은 표시값의 102~113%였다.
소비자원은 유해가스 또는 미세먼지 제거성능이 미흡한 16개 업체에 품질 개선을 권고했다. 이 가운데 13개 업체는 재질과 생산공정 등을 개선하겠다고 회신했다.
◆ TSI·세진 제품서 MIT 검출…판매 중단·교환 환불
안전성 시험에서는 샤오미 공기청정기용 호환필터 2개 제품의 탈취필터에서 함유금지물질인 메틸이소티아졸리논(MIT)이 검출됐다.
해당 제품은 ▲TSI의 '샤오미 미에어 공기청정기 호환필터 그레이 프리미엄' ▲세진의 '샤오미 미에어 공기청정기 호환필터 그레이필터'다. MIT는 항균·보존 용도로 쓰이지만 흡입이나 섭취, 피부 흡수 시 인체에 해로울 수 있어 필터형 보존처리 제품에는 사용할 수 없다.
두 업체는 소비자원 권고에 따라 해당 제품 판매를 즉시 중단했고, 기존 구매자에게 제품을 무상 교환하거나 환불하기로 했다. 조사 대상 판매량은 TSI 제품 433개, 세진 제품 192개 등 총 625개다.
제품별 권장 교체주기도 3개월에서 12개월까지 차이가 났다. 같은 공기청정기에 사용할 수 있는 호환필터 사이에서도 교체주기가 두 배 이상 차이 나는 사례가 있었다.
소비자원은 "호환필터를 구입할 때 사용하는 공기청정기 모델과의 호환 여부를 확인하고 유해가스·미세먼지 제거성능과 교체주기, 가격을 종합적으로 고려해야 한다"고 당부했다.
hyun9@newspim.com