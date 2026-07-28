무보, 유럽 스마트폰 수출 확대에 1억달러 무역보험 지원

리버스 팩토링 방식 첫 적용…현지 경쟁력 제고
수입자 결제 기간 연장해 유동성 부담 완화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 국내 기업의 유럽 스마트폰 시장 점유율 확대를 위해 1억달러 규모의 무역보험을 지원한다.
무보는 스페인 통신사가 삼성전자 모바일 단말기를 구매하는 데 필요한 금융을 조달할 수 있도록 무역보험을 제공한다고 28일 밝혔다.
이번 지원은 금융기관이 무역보험을 담보로 수입자의 대금 결제 기간을 연장해 주는 구조다. 이에 따라 스페인 통신사는 삼성전자 제품 구매에 따른 유동성 부담을 덜 수 있고, 삼성전자는 수출대금을 안정적으로 확보할 수 있다.
무보는 이번 거래에 수입자의 매입채무를 유동화하는 '리버스 팩토링' 방식을 처음 적용했다. 리버스 팩토링은 금융기관이 수입자의 매입대금을 먼저 지급하고, 수입자가 추후 금융기관에 대금을 상환하는 방식이다.
장영진 무보 사장은 "앞으로도 수출 거래별 맞춤형 무역보험을 통해 우리 기업의 해외 시장 진출을 뒷받침하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com