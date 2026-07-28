송영길 "당대표 방송 추가 토론 무산 아쉬워…당원주권은 알 권리에서 시작"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 송영길 후보가 28일 JTBC 추가 토론회 무산에 대해 아쉬움을 표했다.
- 송 후보는 TV 토론이 후보 검증과 당원 알 권리 보장의 출발점이라며 모든 당대표 후보들에게 추가 토론회 참여를 촉구했다.
- 그는 비전·정책 경쟁을 통해 당원이 충분한 정보를 갖고 선택해야 한다며 이것이 진정한 당원주권이라고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 당권주자인 송영길 후보가 28일 JTBC 추가 토론회가 무산된 것을 두고 아쉬움을 표했다.
송 후보는 이날 자신의 페이스북에서 "당원주권은 구호가 아니라 당원의 알 권리를 보장하는 데에서 시작된다. TV 토론은 후보를 검증하는 자리"라며 당 대표 후보들에게 JTBC 추가 토론회 참여를 촉구했다.
송 후보는 "당원주권은 구호가 아니라 당원의 알 권리를 보장하는 데에서 시작"이라며 "TV 토론은 후보를 검증하는 자리"라고 했다.
이어 "당원이 더 많이 듣고, 더 많이 비교하고, 더 정확하게 판단할 수 있어야 한다"며 "그것이 민주정당의 원칙"이라고 짚었다.
그는 "다시 한 번 모든 후보들에게 촉구한다"며 "당원의 알 권리를 위해 JTBC 추가 토론회에 함께해 달라"고 했다.
그러면서 "토론을 통해 당원 앞에 우리의 비전과 정책을 경쟁시키면 된다"며 "당원이 충분한 정보를 가지고 선택할 수 있도록 하는 것, 그것이 진정한 당원주권"이라고 재차 강조했다.
당 대표 후보들의 TV 토론은 오는 29일 MBC, 8월 5일 KBS, 8월 12일 SBS에서 총 세 차례 진행된다.
chogiza@newspim.com