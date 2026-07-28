한국지엠 임단협 최종 타결…기본급 9만2000원·성과급 1500만원

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국지엠 노사가 올해 임금 및 단체협약 교섭을 마무리하며 생산과 사업 운영의 불확실성을 해소했다.
한국지엠은 2026년 임단협 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 최종 가결됐다고 28일 밝혔다.
이번 투표에는 전체 조합원 가운데 6193명이 참여했으며, 이 중 3500명이 찬성했다. 찬성률은 56.5%다.
합의안에는 기본급 9만2000원 인상과 타결 일시금, 2025년 경영성과급 등을 포함한 일시금·성과급 1500만원 지급이 담겼다.
한국지엠 노사는 지난 5월 27일 상견례를 시작으로 7월 22일 잠정합의안을 도출하기까지 모두 17차례 교섭을 진행했다. 노동조합은 7월 27일부터 이틀간 조합원 찬반투표를 실시했다.
아시프 카트리 GM 해외사업부문 생산 총괄 부사장은 "어려운 여건 속에서도 회사와 노동조합이 상호 이해와 책임감을 바탕으로 의미 있는 성과를 도출했다"며 "안정적인 생산과 사업 운영을 이어가며 회사 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
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