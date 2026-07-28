日 구마모토서 규모 7.1 강진...포항·경주서 유감신고 59건 접수

AI 핵심 요약beta
- 일본 구마모토에서 28일 규모 7.1 지진이 발생했다
- 이 지진으로 포항 57건·경주 2건 유감 신고가 접수됐다
- 건물 흔들림 문의가 대부분이었으며 피해와 특이사항은 없다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포항·경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 일본 규슈 구마모토에서 발생한 규모 7.1의 강진으로 경북 포항과 경주에서 지진 유감 신고가 잇따랐다.
28일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 4시 27분쯤 일본 구마모토현 구마모토시 남쪽 23km 지점에서 규모 7.1의 지진이 발생했다. 지진 발생 깊이는 10km로 관측됐다.
이날 발생한 지진으로 우리나라 포항과 경주 지역에서 각각 57건과 2건의 지진 유감 신고가 접수됐다.
유감 신고 대부분은 건물이 흔들리거나 지진동을 느꼈다는 단순 문의인 것으로 전해졌다. 다만 지진으로 인한 피해는 없는 것으로 파악됐다.
경북소방은 또 이번 일본 지진으로 인한 경주 월성 원전 등의 영향을 확인한 결과 특이사항은 없다고 밝혔다.
경북소방은 또 유감 신고 대부분이 지진동을 느꼈다는 내용이었다며 현재까지 피해나 특이사항은 확인되지 않았다고 설명했다.
nulcheon@newspim.com