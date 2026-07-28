코오롱티슈진 주가 폭락...이규호 코오롱 부회장, 주식 2억 매입

AI 핵심 요약beta
- 코오롱티슈진 경영진이 28일 자사주를 잇따라 매입했다.
- 이규호 부회장 등은 임상 3상 실패 뒤 책임경영을 강조했다.
- 회사는 10월 공개될 추가 임상 결과를 독립 분석하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코오롱티슈진 경영진이 미국 임상 3상 실패 이후 잇따라 자사주를 매입하며 책임경영 의지를 드러냈다.
28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이규호 코오롱그룹 부회장은 지난 27일 코오롱티슈진 1만3158주를 주당 평균 1만5200원에 장내 매수했다. 취득 금액은 약 2억원 규모로, 지난 3월 코오롱티슈진 사내이사로 선임된 이후 첫 자사주 매입이다. 이번 매수로 이 부회장의 지분율은 0.02%가 됐다.
같은 날 전승호 코오롱티슈진 공동대표도 3228주를 주당 평균 1만5229원에 사들였다. 약 5000만원 규모로, 보유 주식은 원주 기준 603주에서 1249주로 늘었다.
김정인 최고재무책임자(CFO) 역시 760주를 주당 평균 1만5000원에 매입했다. 취득 금액은 약 1140만원이며 원주 기준 보유 주식은 5주에서 157주로 증가했다.
이번 경영진의 자사주 매입은 최근 미국에서 진행 중인 무릎 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C(옛 인보사)' 임상 3상 첫 번째 시험이 주평가지표를 충족하지 못한 이후 이뤄졌다. 해당 결과가 발표되면서 코오롱티슈진 주가는 큰 폭으로 하락했고, 투자자들의 우려도 커진 바 있다.
코오롱티슈진은 지난 27일 홈페이지를 통해 '주주 여러분께 드리는 말씀'을 공개하고 임상 결과에 대해 사과했다. 회사는 주주와 이해관계자들이 납득할 수 있는 개발 방향을 제시하겠다며, 오는 10월 공개 예정인 두 번째 임상 3상 결과는 외부 임상시험수탁기관(CRO)을 통해 독립적으로 분석·평가하겠다고 밝혔다.
업계에서는 경영진의 잇따른 자사주 매입이 기업가치에 대한 자신감을 보여주는 동시에, 임상 실패 이후 흔들린 주주 신뢰를 회복하기 위한 책임경영 행보라는 해석이 나온다.
sykim@newspim.com