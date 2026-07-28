종합특검, '관저 이전 의혹' 윤한홍 의원 내달 1일 피의자 조사

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검팀이 28일 윤한홍 의원을 다음달 1일 직권남용 혐의 피의자로 소환 조사한다고 밝혔다.
- 윤 의원은 윤석열 정부 관저 이전 과정에서 무자격 업체 21그램을 관저 공사 업체로 부당 선정했다는 의혹을 받는다.
- 특검팀은 윤 의원이 김건희 여사 등과 관저 사전 답사 후 관저를 육군참모총장 공관에서 외교부 장관 공관으로 바꾸는 데 관여했다고 보고 있다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀이 윤석열 정부 당시 대통령실 관저 이전 특혜 의혹과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 불러 조사한다.
특검팀은 28일 언론 공지를 통해 다음 달 1일 오전 10시 윤 의원을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사할 예정이라고 밝혔다.
윤석열 정부에서 관저 이전 TF팀장을 맡았던 윤 의원은 관저 공사 업체로 무자격 업체인 21그램을 부당 선정하는 과정에 관여했다는 의혹을 받는다.
21그램은 과거 김건희 여사가 대표로 있던 코바나컨텐츠의 전시회를 후원했던 업체로, 특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 김 여사, 21그램 대표 김모 씨와 세 차례에 걸쳐 '관저 사전 답사'를 한 뒤 관저 위치가 바뀌었다고 보고 있다.
당초 대통령 관저는 육군참모총장 공관으로 결정됐는데, 사전 답사 이후 외교부 장관 공관으로 관저 위치가 바뀌었다는 게 특검팀의 시각이다.
앞서 특검팀은 지난 3월 윤 의원의 서울 강남구 자택과 여의도 의원회관·지역구 사무실 등을 압수수색 했다.
hong90@newspim.com