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실적은 그대로인데 주가 무너졌다…'삼전닉스' 위험 프리미엄 확대

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 28일 10.84% 급락해 6023.66에 마감했다.
  • 삼성전자와 SK하이닉스도 고점 대비 40% 넘게 밀렸다.
  • AI 투자 의구심과 중국 추격에 위험프리미엄이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"AI 고점론에 중국 추격까지", 반도체 업종 투자심리 위축
'삼전닉스' 주가 고점대비 40% 급락, 실적 추정치·목표주가 유지

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 10% 넘게 급락하며 6000선까지 밀려난 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 최근 고점 대비 40% 넘게 하락했다. 미국 빅테크의 인공지능(AI) 투자 지속성에 대한 의구심과 중국 반도체 업체의 추격 가능성이 부각되면서 국내 반도체주에 적용되는 위험 프리미엄이 빠르게 높아졌다는 분석이 나온다.

28일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 732.09포인트(10.84%) 내린 6023.66에 거래를 마쳤다. 지수는 5.26% 하락 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 오전 9시6분 매도 사이드카가 발동됐고 오전 10시13분에는 서킷브레이커가 작동해 20분간 매매가 중단됐다. 장중 한때 6000선을 밑돌기도 했다.

서킷 브레이커(Circuit Breaker)는 주식시장 지수가 급격히 하락할 경우 시장 전체의 거래를 일시적으로 중단하는 제도이며, 매도 사이드카는 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지해 시장 변동성을 완화하는 제도다. 사이드카는 올해 코스피에서 매수·매도를 합쳐 42번째, 코스닥에서는 26번 발동됐다.

이날 삼성전자는 전 거래일보다 13.39% 내린 22만원, SK하이닉스는 14.65% 하락한 155만원에 마감했다. 삼성전자는 지난달 19일 장중 고점인 37만4500원 대비 41.3%, SK하이닉스는 지난달 25일 장중 고점인 298만7000원 대비 48.1% 낮은 수준이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 6100선으로 하락한 28일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 표시되고 있다.2026.07.28 yeawon2@newspim.com

AI 투자·중국 변수에 흔들린 '가격표'…글로벌 경쟁사보다 낙폭 커

증권가는 이번 급락을 당장의 실적 악화보다 국내 반도체주에 적용되는 위험 프리미엄이 높아진 결과로 보고 있다. 기업의 이익 전망이 크게 달라지지 않더라도 사업 불확실성이 커지면 투자자들이 요구하는 수익률이 높아지고, 같은 이익에 적용되는 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 낮아질 수 있다는 설명이다.

미국 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 투자가 장기간 이어질 수 있는지를 둘러싼 논란이 계속되는 가운데 중국 메모리 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 증시 상장과 중국산 심자외선(DUV) 노광장비 생산 소식이 겹치면서 메모리 시장의 경쟁 심화 가능성이 부각됐다.

CXMT는 지난 27일 상하이증권거래소 커촹반에 상장해 공모가보다 465.82% 오른 49위안에 첫 거래를 마쳤다. 기업공개(IPO)를 통해 조달한 579억2000만위안은 D램 생산라인 확장과 공정 고도화 등에 투입될 예정이다. 시장에서는 생산능력 확대가 범용 D램 공급 증가로 이어질 경우 국내 메모리 업체의 밸류에이션에 부담을 줄 수 있다고 보고 있다.

엔비디아의 AI 투자 구조를 둘러싼 논란도 반도체 업종 전반의 투자심리를 위축시켰다. 오픈AI 데이터센터 프로젝트에 대한 대규모 지급보증 검토 보도가 나오면서 AI 반도체 수요가 공급업체의 금융 지원에 의존할 수 있다는 우려가 제기됐다. 이에 전날 뉴욕증시에서 엔비디아가 4.99% 하락했고 마이크론과 AMD 등 주요 반도체주도 동반 약세를 보였다.

아시아 증시에서도 일본 키옥시아와 대만 TSMC 등이 하락했지만 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭은 더 컸다. AI 투자 둔화 우려와 중국 업체의 추격 가능성, 국내 증시 변동성이 맞물리면서 국내 반도체주에 대한 위험 프리미엄이 확대됐다는 분석이다.

여기에 국내 반도체 산업의 높은 메모리 의존도도 주가 부담을 키웠다. AI 수요가 이어지더라도 메모리 가격 상승세가 둔화하거나 중국발 공급이 늘어나면 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 변동성이 커질 수 있다는 점이 주가에 부담으로 작용했다.

다만 CXMT의 증설이 곧바로 글로벌 D램 공급 과잉으로 이어질 가능성은 제한적이라는 시각도 있다.

김동원 KB증권 연구원은 "CXMT의 증설 물량은 화웨이와 텐센트, 알리바바 등 중국 업체의 AI 인프라와 내수 정보기술(IT) 기기에 주로 사용될 것으로 추정된다"며 "중국 내 메모리 수요 증가량이 공급 증가량을 웃돌 것으로 예상되는 만큼 중국 밖으로 공급 과잉이 확산될 가능성은 제한적"이라고 말했다.

삼성전자와 SK하이닉스가 미국 빅테크를 중심으로 AI 서버용 메모리 공급을 확대하고 있어 CXMT와 주요 고객층이 당장 겹치지 않는다는 분석도 나온다.

강민희 미래에셋증권 연구원은 "CXMT는 아직 고대역폭메모리(HBM) 수율이 낮고 극자외선(EUV) 장비를 사용하지 않는 공정의 한계로 HBM4 시장 진입에도 제약이 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 28일 코스피 지수가 전일 종가 대비 732.09(10.84%) 하락한 6023.66에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 59.01(7.72%) 하락한 705.85에 장을 마쳤다. 삼성전자와 SK하이닉스는 13%대 이상 하락했다. 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.07.28 khwphoto@newspim.com

실적 조정은 제한적…글로벌 대비 밸류에이션 할인은 확대

주가가 최근 고점 대비 40% 넘게 하락한 것과 달리 증권사들의 실적 추정치와 목표주가는 큰 폭으로 바뀌지 않았다.

유진투자증권은 삼성전자의 올해 영업이익 전망치를 기존 39조1070억원에서 38조9750억원으로 0.3% 하향 조정했다. 내년 전망치도 0.8% 낮췄지만 목표주가는 56만원을 유지했다.

KB증권도 삼성전자 목표주가 60만원과 목표 PBR 4.6배를 유지했다. 올해 영업이익 전망치는 시장 컨센서스를 소폭 밑돌 것으로 예상했지만 내년 전망치는 오히려 시장 전망치를 웃돌 것으로 제시했다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 "AI 인프라 산업의 장기 성장성과 메모리 공급 부족이라는 핵심 펀더멘털은 한 달 전과 비교해 달라진 것이 없다"며 "최근 주가 조정은 실적보다 시장의 우려가 먼저 반영된 결과"라고 말했다.

SK하이닉스 역시 이익 전망 조정 폭은 주가 하락에 비해 제한적이었다. KB증권은 올해 영업이익 전망치를 11.1%, 내년 전망치를 15.9% 하향 조정했지만 목표주가 420만원과 목표 PBR 5.0배를 유지했다. 유진투자증권도 목표주가 370만원을 유지했다.

손인준 유진투자증권 연구원은 "범용 D램과 낸드 공급 부족은 이어지고 있으며 고객사들은 가격보다 물량 확보를 우선하고 있다"며 "하반기 가격 상승 전망을 훼손할 만한 징후는 아직 나타나지 않고 있다"고 말했다.

시장에서는 국내 메모리 업체가 이미 글로벌 경쟁사보다 낮은 밸류에이션을 적용받고 있는 상황에서 최근 주가 급락으로 할인 폭이 더욱 확대됐다는 평가도 나온다. 미래에셋증권에 따르면 지난 5월 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 PER과 PBR은 글로벌 메모리 경쟁사 평균을 밑돌았다. 이후 주가는 큰 폭으로 하락했지만 실적 전망 조정은 제한적이어서 밸류에이션 부담은 오히려 낮아졌다는 분석이다.

증권가는 최근 주가 조정을 실적 악화보다 미래 불확실성이 확대된 영향으로 해석하고 있다. AI 투자 지속 여부와 중국 메모리 업체의 증설 가능성이 반영되면서 국내 반도체주에 적용되는 위험 프리미엄은 높아졌지만, 실제 이익 전망과 목표주가는 큰 폭으로 조정되지 않았다는 점에서 시장이 미래 기대치를 먼저 낮춰 반영했다는 분석이다.

박재환 유진투자증권 연구원은 "현재 조정은 펀더멘털 훼손보다 AI 인프라 수요 지속성에 대한 우려의 영향이 크다"며 "향후 빅테크의 AI 설비투자 계획과 메모리 가격, 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 전망이 실제로 하향 조정되는지를 확인할 필요가 있다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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