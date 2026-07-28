[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 28일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 경제 등 핵심기사를 추려 28일 '투데이 ANDA'를 발행했다.
- 28일자 뉴스레터에는 노광장비 국산화·與전대·잔금대출·유가·아시안게임 관련 기사가 담겼다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 매주 토요일 오후 3시에 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
28일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲기술장벽 뚫고 '노광장비' 자체 양산...中 제조사는 어떤 회사? ▲"충청 마음 얻어야 당권 잡는다"...與전대 권리당원 투표 시작 ▲500억 한도, 3분 만에 마감… 신축 아파트 '잔금대출 대란' ▲도매가 150원 내렸는데…주유소 70% '늑장 인하'로 시간차 폭리 ▲체육단체, '잠실 개표소 봉쇄'에 "아시안게임 준비 차질, 협조 호소" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.