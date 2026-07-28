외국인 5.7조 '던지고' 개인·기관 '받아내', 장중 6000 무너졌다

AI 핵심 요약beta
- 28일 코스피와 코스닥이 중국 반도체 충격에 급락했다.
- 코스피는 10.84% 내린 6023.66, 코스닥은 7.72% 하락했다.
- 양 시장서 사이드카와 서킷브레이커가 발동했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥 장중 700선 붕괴, 697.45
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 28일 국내 증시가 중국 반도체발 충격으로 투자심리가 급격히 얼어붙으며 코스피와 코스닥이 동반 급락했다.
장중 코스피는 6000선이, 코스닥은 700선이 각각 무너졌고 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09포인트(10.84%) 내린 6023.66에 거래를 마쳤다.
코스피는 전장보다 355.48포인트(5.26%) 하락한 6400.27로 출발한 뒤 낙폭을 키우며 장중 한때 5992.91(-11.29%)까지 밀려 6000선을 내주기도 했다. 이후 장 막판 일부 낙폭을 만회했지만 결국 6000선 초반에서 장을 마감했다.
수급별로는 개인이 5조1924억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 5조7395억원, 5379억원을 순매도했다.
외국인이 5조7000억원 넘는 매물을 쏟아내며 지수 급락을 주도했고 개인이 대규모 저가 매수에 나섰지만 낙폭을 막기에는 역부족이었다.
코스닥은 전 거래일보다 59.01포인트(7.72%) 내린 705.85에 거래를 마쳤다. 장중에는 697.45(-8.81%)까지 떨어지며 지난해 4월 16일 이후 처음으로 700선을 밑돌기도 했다.
개인이 524억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 899억원, 1413억원을 순매도했다.
급락 장세에 시장안정조치도 잇따라 발동됐다. 한국거래소는 이날 코스피와 코스닥 시장에서 프로그램 매도호가의 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카를 발동한 데 이어 양 시장 모두 서킷브레이커를 시행했다.
코스피와 코스닥에서 사이드카와 서킷브레이커가 모두 발동된 것은 시장 변동성이 극도로 확대된 데 따른 조치다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 6.0원 내린 1462.5원에 거래를 마쳤다.
plum@newspim.com