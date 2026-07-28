신천지 간부 "민주당도 가입하라" 지시…합수본, 진술 확보

AI 핵심 요약beta
- 검경 합동수사본부는 28일 신천지 간부가 신도들에게 민주당 가입을 권유한 정황을 포착했다고 밝혔다.
- 신천지 총회 차원의 국민의힘 당원 가입 지시와 인원 할당 등 조직적 강요는 확인됐지만 민주당 관련 조직적 강요는 없다고 했다.
- 합수본은 신천지 신도들의 민주당 가입 사실을 확인해 공직선거법 위반 혐의로 수사 중이며 수사를 하지 않았다는 의혹을 부인했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)는 28일 신천지예수교증거장막성전(신천지) 간부가 신도들에게 더불어민주당 가입을 권유한 정황을 포착했지만, 총회 차원의 조직적인 강요 사실은 확인되지 않았다고 밝혔다.
합수본은 이날 설명자료를 내고 신천지에서 탈퇴한 일부 신도가 "2022년 말경 지파 간부가 신도들에게 국민의힘에 가입하라고 했고, 신도들이 거부감을 표시하면 민주당에도 가입하라고 했다"는 취지로 진술했다고 밝혔다.
다만 신천지 총회 차원에서 국민의힘 당원 가입 지시와 지파별 가입 인원 할당, 가입 현황 취합 등 조직적인 당원 가입 강요 사실은 확인됐지만, 민주당과 관련해서는 총회 차원의 조직적 당원 가입 강요가 확인되지 않았다고 덧붙였다.
합수본은 "제9회 전국동시지방선거를 앞두고 수도권 지역에서 신천지 신도들이 민주당에 가입한 사실을 확인해 공직선거법 위반 혐의로 수사 중"이라며 "민주당 가입 관련 진술을 확보하고도 수사를 진행하지 않았다는 의혹은 사실과 다르다"고 설명했다.
최근 합수본은 일부 지역에서 신천지 신도들이 민주당 당원으로 가입한 정황을 확인하고 일부 관련자들을 소환 조사했다.
hong90@newspim.com