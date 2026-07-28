행안부, 하천·계곡 불법시설 정비 캠페인 추진…숏폼 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 29일부터 8월31일까지 하천·계곡 정비 성과 알리기 위한 캠페인을 진행했다
- 하천·계곡 불법시설 정비 전후 모습 담는 숏폼 영상 공모전과 신고시스템 명칭 공모를 실시했다
- 향후 하천·계곡 신고 시스템과 각종 참여 이벤트로 불법시설 정비를 지속 추진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 하천·계곡 불법시설 정비 성과를 알리고 국민 참여를 확대하기 위해 숏폼 영상 공모전과 온라인 이벤트를 진행한다.
행정안전부는 오는 29일부터 8월 31일까지 '청정하(천)계(곡) 국민께 돌려드립니다' 캠페인을 실시한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 국민들이 하천·계곡 불법시설 정비 전후의 변화를 직접 확인하고 청정한 하천·계곡 조성에 참여할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램으로 마련됐다.
대표 프로그램인 숏폼 영상 공모전은 '우리 하천·계곡이 청정하(천)계(곡) 바뀌었어요'를 주제로 진행된다. 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 하천이나 계곡의 불법시설 정비 전후 모습이나 정비 이후 달라진 환경 등을 담은 30~60초 분량의 영상을 제작해 전자우편으로 제출하면 된다.
촬영 방식에는 제한이 없어 인공지능(AI)과 드론 등 신기술을 활용한 작품도 응모할 수 있다.
행안부는 접수된 작품을 대상으로 국민 선호도 조사와 전문가 심사를 거쳐 총 5개 작품을 선정한다. 총상금은 260만 원 규모이며, 대상 수상자에게는 행정안전부 장관상과 상금 100만 원이 수여된다.
행안부는 이와 함께 8월 시범 운영 예정인 대국민 하천·계곡 신고 시스템(가칭 '청정하계시스템')의 명칭을 공모하는 국민 참여 행사도 진행한다.
해당 시스템이 구축되면 국민들은 휴가지 등에서 자릿세 징수와 같은 하천·계곡 내 불법 의심 행위를 발견했을 때 휴대전화로 하천구역 여부를 확인하고 신고까지 할 수 있게 된다.
시스템 명칭 공모에서는 우수 제안자 3명에게 온누리상품권을 지급하고, 참가자 가운데 추첨을 통해 음료 교환권도 제공할 예정이다.
행정안전부는 앞으로도 대국민 하천·계곡 시스템 접속 및 신고 인증 이벤트 등 다양한 국민 참여 프로그램을 운영해 하천·계곡 불법시설 정비를 지속적으로 추진할 계획이다.
김용균 행정안전부 자연재난실장은 "하천·계곡 내 불법행위에 엄중하게 대응하고 있다"며 "이번 공모전과 국민 참여 이벤트를 통해 국민들이 하천·계곡 정비 성과를 직접 확인하고 새롭게 선보일 하천·계곡 시스템에도 많은 관심과 참여를 보내주시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com