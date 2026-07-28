현대차, 임산부 맞춤형 ST1 서산에 투입…교통약자 이동지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 27일 서산시와 임산부 이동지원 사업을 시작했다
- ST1 기반 임산부 특화차량을 기증해 9월부터 전용 노선을 운행한다
- 셔클 플랫폼으로 앱 호출·AI 경로 설정 후 추후 장애인·고령자 지원 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 전동화 목적기반차량(PBV) ST1을 활용해 임산부와 장애인, 고령자 등 교통약자의 이동을 지원하는 사업을 시작한다.
현대차는 충남 서산시를 '현대 유니버설 솔루션' 첫 사업 지역으로 선정하고, 지난 27일 서산시청에서 임산부 특화차량 기증식을 열었다고 28일 밝혔다.
기증 차량은 ST1을 기반으로 저상형 차체와 자동 슬라이드 스텝, 승하차 때 후측방을 감지하는 인공지능(AI) 안내원 등을 적용했다. 임산부 의견을 반영해 조수석을 없애고 유모차 보관 공간을 마련했으며, 복부 압박을 줄인 안전벨트와 360도 회전형 신생아 시트도 탑재했다.
현대차와 서산시는 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내인 지역 임산부를 대상으로 이용자를 모집한다. 차량은 오는 9월부터 성연면과 도심을 연결하는 전용 노선에 투입된다.
현대차그룹의 수요응답교통 플랫폼 '셔클'을 적용해 이용자가 스마트폰 앱으로 승하차 위치를 지정하면 AI가 최적 운행 경로를 설정한다. 신생아 동반 여부를 고려해 좌석을 배정하며 요금은 시내버스와 동일하게 책정한다.
현대차는 향후 장애인과 고령자, 교통 소외지역 주민 등으로 지원 대상과 운영 지역을 확대할 계획이다.
chanw@newspim.com