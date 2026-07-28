솔리스, 한화플러스제5호스팩과 합병상장 예심 신청

AI 핵심 요약beta
- 솔리스가 28일 한화플러스제5호기업인수목적와의 합병을 통한 코스닥 상장예비심사를 신청했다.
- 솔리스는 반도체·디스플레이 고순도 화학물질 공급 CCSS와 이차전지 공정 유틸리티 설비를 주력으로 지난해 매출 724억원을 기록했다.
- 회사는 상장으로 확보한 자금을 엔지니어 채용과 기술 개발, 북미·유럽 사업 확대에 투입해 이차전지·반도체 사업을 강화할 계획이라고 밝혔다.
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합병가액 주당 1만1157원, 한국거래소 심사·주총 승인 절차 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 솔리스가 한화플러스제5호기업인수목적와의 합병상장을 위한 코스닥 상장예비심사를 신청했다.
솔리스는 한화플러스제5호기업인수목적와의 합병상장을 위한 상장예비심사신청서를 한국거래소 코스닥시장본부에 제출했다고 28일 밝혔다.
이번 합병은 솔리스가 존속하고 한화플러스제5호기업인수목적가 소멸하는 흡수합병 방식으로 진행된다. 합병비율은 한화플러스제5호기업인수목적 1주당 솔리스 보통주 0.1792597주다. 솔리스의 합병가액은 주당 1만1157원이다.
솔리스는 한국거래소의 상장예비심사와 양사 주주총회 승인 등 관련 절차를 거쳐 코스닥시장에 상장할 예정이다.
지난 2018년 설립된 솔리스는 반도체·디스플레이 제조공정에 고순도 화학물질을 공급하는 중앙공급시스템(CCSS)을 주력으로 한다. 기계설계와 정밀배관, 밸브·계장, 자동제어 기술을 기반으로 사업 범위를 이차전지 공정 유틸리티 분야로 확대했다.
솔리스는 현재 ▲폐 노말메틸피롤리돈(NMP) 회수·정제설비인 SRP·보일러 ▲중앙 전해액 저장·공급시스템(CESS) ▲전극공정 원재료 공급용 믹싱 유틸리티(Mixing Utility) 배관시스템 등을 공급하고 있다.
설계부터 제작과 설치, 시운전까지 일괄 수행하는 턴키 방식이다. LG에너지솔루션 협력사 등록 이후 캐나다와 미국 오하이오·미시간의 배터리 생산거점 프로젝트에도 참여했다.
반도체 분야에서는 기존 CCSS와 함께 화학적 기계 연마(CMP) 공정용 슬러리 공급시스템(SSS)을 신규 사업으로 추진하고 있다. 대용량 슬러리 공급장치 관련 특허를 보유하고 있으며, 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 시장에 대응해 슬러리 저장·혼합·공급 기술과 유량·압력 제어 기술을 개발할 계획이다.
솔리스는 지난해 연결기준 실적으로 매출 724억원, 영업이익 68억원, 당기순이익 59억원을 기록했다.
회사는 상장을 통해 확보한 자금은 핵심 엔지니어 채용과 반도체·이차전지 공정 유틸리티 기술 개발, 북미·유럽 현지 사업 확대 등에 사용할 예정이다.
이종필 솔리스 대표이사는 "반도체·디스플레이 공정에서 축적한 고순도 화학물질 이송과 자동제어 기술을 기반으로 이차전지 공정 유틸리티 시장까지 사업 영역을 확대했다"며 "상장을 계기로 북미 이차전지 사업과 반도체 CCSS·SSS 사업을 강화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com