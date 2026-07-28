국립소방연, 소방대원 체온 5분 만에 낮추는 냉각기술 개발…민간 이전 추진

AI 핵심 요약beta
- 국립소방연구원이 28일 소방대원 열탈진 예방 체온 냉각 기술을 특허 등록하고 기술 이전과 사업화에 나선다고 밝혔다
- 손바닥 직접 냉각과 15도 냉수 순환을 결합해 5분 사용 시 38.5~39.5도 심부체온을 정상 수준으로 회복하는 성능을 확인했다
- 연구원은 회복지원 텐트·차에 시범 적용 후 민간 기업에 기술 이전을 추진해 소방·산업현장 온열질환 예방과 대응력 향상을 기대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국립소방연구원이 화재 현장에서 활동하는 소방대원의 열탈진을 예방하기 위한 체온 냉각 기술을 개발하고 민간 기업을 대상으로 기술 이전과 사업화에 나선다.
소방청 국립소방연구원은 자체 개발한 '열전소자를 이용한 체온 냉각 장치 제작 기술'의 국가직무발명 특허 등록을 완료하고 기술 이전 절차를 추진한다고 28일 밝혔다.
최근 폭염과 이상고온이 일상화되면서 장시간 화재 진압에 투입되는 소방대원의 온열질환 위험이 커지고 있다. 실제 올해에도 현장 활동 중 열탈진으로 병원에 이송되는 사례가 발생하면서 신속한 체온 회복 기술의 필요성이 커졌다고 연구원은 설명했다.
연구원은 3년간의 연구 끝에 소방대원의 심부체온을 단시간에 낮출 수 있는 체온 냉각 기술을 개발해 국가직무발명 특허를 등록했다.
이번에 개발한 장치는 열전소자를 이용해 손바닥을 직접 냉각하는 방식과 15도의 냉수를 순환시키는 방식을 결합한 것이 특징이다. 체온이 상승하면 손바닥의 혈류량이 증가하는 생리학적 특성을 활용해 체내 열을 빠르게 배출하도록 설계됐다.
실험 결과 화재 진압 활동으로 심부체온이 38.5~39.5도까지 상승한 소방대원이 장치를 약 5분간 사용할 경우 정상 체온 수준으로 회복하는 냉각 성능을 확인했다.
특히 방화복을 벗기 어려운 긴급 상황에서도 손바닥만 장치에 접촉하면 체온을 빠르게 낮출 수 있어 현장 활용성이 높을 것으로 기대된다.
국립소방연구원은 해당 장비를 회복지원용 텐트와 회복지원차에 적용하는 시범사업을 추진해 현장 성능을 검증할 계획이다.
현재 다수의 기업이 기술 이전에 관심을 보이고 있으며, 기술 이전 계약과 사업화가 이뤄질 경우 소방대원의 온열질환 예방과 현장 대응력 향상에 도움이 될 것으로 전망된다. 연구원은 이 기술이 건설·조선·철강 등 고온 환경에서 작업하는 산업현장으로도 활용 범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김연상 국립소방연구원장은 "기후변화로 폭염이 일상화되면서 현장 활동을 수행하는 소방대원의 온열질환 예방은 매우 중요한 과제가 됐다"며 "현장에서 바로 활용할 수 있는 기술 개발과 사업화를 지속적으로 추진해 소방대원의 안전 확보는 물론 산업현장의 안전 수준 향상에도 기여하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com