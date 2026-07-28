KB증권, 원리금비보장형 DC·IRP 수익률 1위 기록

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 28일 DC·IRP 원리금비보장형 1년 수익률 1위를 했다
- DC·IRP 3년 수익률도 각각 24.47%, 23.33%로 1위를 했다
- 연금마스터 PB와 마블로 맞춤관리·디지털 경쟁력을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"디폴트옵션·ETF 확대로 서비스 고도화"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 올해 2분기 퇴직연금 수익률 공시에서 주요 증권사 가운데 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장형 1년 수익률 1위를 기록했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 KB증권의 원리금비보장형(ETF·펀드 등) 1년 수익률은 DC 60.13%, IRP 52.98%로 각각 1위를 차지했다. 3년 수익률에서도 DC 24.47%, IRP 23.33%로 1위를 달성했다.
KB증권은 이번 성과가 단기 수익률 경쟁을 넘어 장기적인 자산배분 전략과 고객 중심의 연금 관리 서비스가 결합된 결과라고 강조했다. 시장 변동성이 확대되는 환경 속에서도 고객별 투자 성향에 맞는 맞춤형 자산관리와 지속적인 사후관리를 통해 안정적인 장기 성과를 실현했다는 설명이다.
KB증권은 연금 고객의 수익률 제고를 위해 전문 연금 상담 조직인 '연금마스터 PB'를 운영하고 있다. 연금마스터 PB는 고객의 연금 현황과 투자 성향을 분석하고 은퇴 시점 및 자산 규모를 고려한 포트폴리오 상담을 지원하며, 정기적인 점검을 통해 고객의 연금자산 관리 역량 향상을 돕고 있다.
디지털 연금 플랫폼 경쟁력도 이번 성과의 주요 배경으로 꼽았다. KB증권은 대표 MTS인 'KB M-able(마블)'을 통해 ETF, 펀드, 채권, 디폴트옵션 등 다양한 연금 투자상품을 편리하게 관리할 수 있도록 지원하고 있으며, 고객의 투자 판단을 돕기 위한 다양한 투자 정보와 포트폴리오 서비스를 제공하고 있다. 또한 AI 기반 투자 솔루션과 디지털 자산관리 기능을 강화하며 고객의 연금 투자 접근성을 높이고 있다.
송상은 KB증권 연금그룹장은 "이번 성과는 수익률 제고를 위한 운용 역량뿐만 아니라 고객과의 지속적인 소통과 관리가 함께 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 연금마스터 PB, 디지털 플랫폼, 맞춤형 콘텐츠를 기반으로 고객의 안정적인 노후 준비를 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com