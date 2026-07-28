경찰, '가상 자산 은닉 의혹' 유정복 전 인천시장 집 등 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청이 28일 유정복 전 시장 가상자산 은닉 의혹 압수수색했다
- 유 전 시장 부부는 선거 전 가상자산 해외이전 후 재산신고 누락 의혹 받았다
- 선대위는 형님 돈 대신 관리라 신고대상 아님 주장했으나 선관위는 재산축소 판단했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =지난 6·3 인천시장 선거에 출마한 유정복 전 인천시장의 '가상자산 은닉' 의혹에 대해 경찰이 강제수사에 나섰다.
28일 경찰에 따르면 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 전날 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 유 전 시장의 주거지와 인천시청 총무과 사무실에 대한 압수수색을 진행했다.
경찰은 이번 압수수색에서 휴대전화와 컴퓨터 등 혐의 입증에 필요한 증거자료를 일부 확보한 것으로 전해졌다.
앞서 경찰은 이달 초 유 전 시장과 그의 아내 최모 씨를 소환해 조사했으며 고발인인 박찬대 인천시장 측 인사에 대해서도 조사를 진행했다.
유 전 시장 부부는 지방선거 전 보유 가상자산 2만1000개를 해외거래소로 이전해 후보자 재산 신고에서 고의로 누락했다는 의혹을 받고 있다.
박찬대 인천시장 선거대책위원회는 선거일을 10여일 앞두고 유 전 시장 부부를 경찰에 고발했으며 이후 인천시선거관리위원회도 선거법 위반 소지가 있다고 판단하고 추가로 고발장을 제출했다.
유 전 시장 측 선대위는 의혹이 제기되자 "유 전 시장의 형님 돈으로 산 가상 자산을 유 전 시장 배우자가 대신 관리했다"며 "재산 신고 대상이 아닌 것으로 판단했다"고 밝혔다.
선관위는 지방선거 전날인 지난달 2일에는 유 전 시장이 선거 공보물에 기재한 재산액이 실제 재산보다 7800만원가량 적은 것으로 판단하고 정정 공고를 했다.
hjk01@newspim.com