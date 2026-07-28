딥서치·업스테이지, 금융 AI 전환 협력 MOU

AI 핵심 요약beta
- 딥서치와 업스테이지가 28일 금융권 AX 지원 전략적 업무협약을 체결했다
- 양사는 LLM·AI 인프라와 금융 데이터·에이전트 플랫폼을 결합해 금융권 대상 AI 사업을 공동 추진한다
- 투자 에이전트·M&A 자문 연계 AX 컨설팅 등으로 금융기관 업무 효율과 기업 성장 지원 통합 모델을 제안할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금융 AI 기업 딥서치가 AI 전문기업 업스테이지와 금융기관의 AI 전환(AX) 지원을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 업스테이지의 거대언어모델(LLM)과 AI 인프라, 구축 역량에 딥서치의 금융 데이터 플랫폼 '피노르마(Finorma)', 에이전트 AI 플랫폼, M&A 플랫폼 '리스팅(Listing)'을 접목해 금융권을 대상으로 한 AI 사업을 공동 추진한다.
우선 은행, 증권, 카드, 보험사 등 금융기관을 대상으로 전사 AX 사업을 공동 제안하고 영업 활동도 함께 진행한다. 양사는 각 부서에서 활용할 수 있는 AI 에이전트를 발굴해 전사 플랫폼 형태로 구축함으로써 금융기관의 업무 업무 처리를 높인다는 계획이다.
또한 투자 챗봇 등 투자 에이전트 서비스 구축에도 협력한다. 데이터와 AI 모델, 플랫폼, 구축 역량을 통합 제공해 금융기관이 투자 지원 서비스를 보다 효율적으로 도입할 수 있도록 지원할 예정이다.
이와 함께 딥서치의 M&A 플랫폼 '리스팅'이 보유한 기업 및 투자자 네트워크를 활용해 AX 컨설팅과 M&A 자문을 연계한 서비스도 공동 추진한다. 딜 소싱부터 인수금융, AI 전환 컨설팅까지 기업 성장 전반을 지원하는 통합 모델을 제안할 계획이다.
딥서치는 금융 데이터 SaaS '피노르마'와 기업 AI 에이전트 플랫폼, M&A 플랫폼 '리스팅'을 운영하며 금융권을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 업스테이지는 자체 개발한 LLM '솔라(Solar)' 시리즈와 Document AI를 기반으로 기업용 AI 서비스를 확장하고 있으며, 최근에는 에이전트 AI에 특화된 신규 모델도 선보였다.
김재윤 딥서치 대표는 "금융기관이 실제 업무에 활용할 수 있는 AI 에이전트를 신속하게 구축하는 것이 중요하다"며 "업스테이지와 협력해 금융권 AI 전환을 적극 지원하겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com