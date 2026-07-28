한전, 변전소 500곳에 총 95MW 규모 태양광 구축…'K-RE100' 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 28일 켑코솔라와 변전소 유휴부지 태양광 시범사업 MOU를 체결했다
- 한전은 2030년까지 전국 변전소 500곳에 총 95MW 규모 태양광 설비를 구축할 계획이다
- 올해·내년 시범사업 후 2027년부터 공모 방식으로 본격 추진해 공공 K-RE100과 탄소중립에 기여한다
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오는 2027년부터 공모 방식으로 사업 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 변전소 유휴부지 500곳에 총 95메가와트(MW) 규모 태양광 발전사업을 시작해 K-RE100(재생에너지 100%) 사업 본격화에 나선다.
한전은 경기 안산 반월변전소에서 켑코솔라와 '변전소 유휴부지 에너지화 시범사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 한전이 지난 5월 발표한 '송변전 유휴자산 에너지화 프로젝트'의 첫 실행 모델이다.
한전은 태양광 발전설비 설치가 가능한 변전소 부지를 발굴해 임대 방식으로 제공한다. 켑코솔라는 해당 부지에 태양광 발전설비를 설치하고 운영한다.
한전은 오는 2030년까지 전국 변전소 유휴부지 500곳에 총 95메가와트(MW) 규모의 태양광 발전설비를 구축할 계획이다.
우선 5개 변전소에 총 4.8MW 규모의 태양광 발전설비를 설치한다.
아울러 올해 12월까지 경기 안산 반월변전소 등 2곳에 총 1.8MW 규모를 구축한다. 내년 상반기에는 성거변전소 등 3곳에 약 3MW를 추가로 조성할 예정이다.
한전은 시범사업을 마친 뒤 오는 2027년부터 공모 방식 등을 통해 95MW 규모의 사업을 본격 추진할 방침이다.
김재군 한전 전력계통부사장은"공공부문 K-RE100의 대표 성공 사례로 만들어 국가 탄소중립 실현에 기여하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com