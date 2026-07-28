차봇모터스, 국내 첫 '램 트럭 서울' 개장…픽업트럭 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 차봇모터스는 27일 경기도 성남에 램 트럭 서울 전시장을 열고 고급 픽업트럭 시장 공략에 나섰다.
- 램 트럭 서울은 2층 규모 전시장과 고객 라운지, 상담실, 퀵샵 등 판매·정비 시설을 한 공간에 갖췄다.
- 차봇모터스는 분당·판교 수입차 수요를 겨냥해 접근성과 편의성을 높이고 세일즈·정비 서비스 고도화로 국내 입지를 강화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미국 픽업트럭 브랜드 램의 국내 공식 수입원인 차봇모터스가 첫 공식 전시장을 열고 국내 고급 픽업트럭 시장 공략에 나섰다.
차봇모터스는 지난 27일 경기 성남시 대왕판교로에 '램 트럭 서울'을 개장하고 차량 판매와 서비스 운영을 시작했다고 28일 밝혔다.
램 트럭 서울은 대지면적 854㎡, 연면적 328.32㎡ 규모의 2층 전시장으로 조성됐다. 차량 전시 공간과 고객 라운지, 세일즈·서비스 상담실, 주차 공간 등을 갖췄다.
전시장에는 차량 구매 상담뿐 아니라 테크니컬 점검과 경정비가 가능한 '퀵샵'도 마련됐다. 현장에서 원인 진단과 경정비를 우선 제공하고, 고난도 정비는 전용 서비스 네트워크와 연계하는 방식이다.
차봇모터스는 판매와 사후서비스를 한 공간에서 제공해 국내 고객의 접근성과 편의성을 높인다는 계획이다. 분당·판교 일대 수입차 수요와 프리미엄 픽업트럭 고객층을 집중 공략할 방침이다.
정진구 차봇모터스 대표는 "램 트럭 서울은 브랜드 가치를 국내 고객에게 전달하는 핵심 거점"이라며 "세일즈와 정비 서비스를 고도화해 국내 시장에서 입지를 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com