카카오게임즈, 콩 스튜디오 신작 '가디언 메이든' 글로벌 퍼블리싱 계약

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 28일 콩 스튜디오와 가디언 메이든 퍼블리싱 계약을 맺었다.
- 중화권 제외 국내·글로벌 판권을 확보했고 올해 안 정식 출시한다.
- 도트 그래픽 수집형 액션 RPG로, 모바일·PC에서 서비스할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 게임 개발사 콩 스튜디오의 신작 '가디언 메이든'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다. 중화권을 제외한 국내 및 글로벌 서비스 판권을 확보했다.
'가디언 메이든'은 모바일과 PC 플랫폼으로 개발 중인 도트 그래픽 기반의 수집형 액션 RPG다. 용사와 성녀가 파트너가 돼 악의 세력에 맞서는 판타지 스토리를 담고 있다.
카카오게임즈는 가디언 메이든을 올해 안에 정식 출시할 계획이다. 축적된 퍼블리싱 노하우를 바탕으로 안정적인 서비스 제공을 목표로 하고 있다.
이시우 카카오게임즈 대표는 "콩 스튜디오는 독창적인 세계관과 높은 완성도의 게임 개발 역량을 보유한 회사"라며 "오랜 기간 협업을 이어온 파트너와 글로벌 시장에서 성공적인 서비스를 선보일 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
석광원 콩 스튜디오 대표는 "도트 그래픽, 액션 전투, 수집형 RPG 장르에 대한 개발 경험과 노하우를 집약한 '가디언 메이든'을 전 세계 이용자들에게 선보일 수 있게 되어 기쁘다"며 "카카오게임즈는 오랜 기간 협업을 이어온 믿음직한 파트너인 만큼 긴밀하게 협력해 높은 완성도의 게임을 선보이겠다"고 말했다.
지난 5월 개최된 일러스타 페스에서는 '가디언 메이든' 부스가 운영돼 게임의 콘셉트, 전투, 주요 콘텐츠를 소개하는 영상을 공개했다.
origin@newspim.com