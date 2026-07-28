SOOP, 2026 LCK 3라운드 다국어 생중계 진행

AI 핵심 요약beta
- SOOP이 2026 LCK 3라운드부터 다국어 중계를 했다
- 3라운드 기간 LCK 공식 방송국이 미션·드롭스 이벤트를 진행했다
- 스트리머 응원 방송과 파트너 구단 콘텐츠로 경기를 즐길 수 있게 했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SOOP이 2026 LCK 정규 시즌 3라운드부터 한국어, 영어, 중국어(번체) 등 다국어 중계를 제공한다. 웹과 모바일 앱은 물론 SOOP TV 케이블 채널, IPTV, 스마트TV를 통해서도 시청할 수 있다.
3라운드 기간 동안 팬 참여형 이벤트도 함께 진행된다. LCK 공식 방송국에서는 경기 시청과 동시에 참여할 수 있는 미션과 드롭스를 운영하며, 참여자에게 경품을 제공한다. 공식 SNS를 통해 팬 대상 프로그램도 순차적으로 공개될 예정이다.
공식 중계 외에도 스트리머들의 응원 방송을 통해 경기를 관람할 수 있다. 유저들은 선호하는 스트리머 방송에서 실시간 채팅으로 경기를 즐길 수 있으며 T1을 비롯한 LCK 파트너 구단들의 콘텐츠도 순차적으로 공개된다.
origin@newspim.com