조상호 세종시장, 행정수도특별법 연내 제정 총력전

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 28일 행정수도특별법 연내 제정 위해 민주당 정청래·강준현을 만났다.
- 조 시장은 국가균형발전 과제인 행정수도 완성을 위해 특별법을 당 핵심 입법으로 추진해달라고 요청했다.
- 정청래·강준현은 특별법 조속 처리와 연내 제정을 위해 최선을 다하겠다고 밝히고, 시는 시민사회 비상연석회의를 지원할 계획이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 행정수도특별법의 연내 제정을 위한 정치권 공감대 확산에 총력을 기울이고 있다.
조 시장은 지난 27일 더불어민주당 당대표 후보인 김민석·송영길 후보를 만나 특별법 제정 지원을 요청한 데 이어 28일에는 정청래 당대표 후보와 같은 당 소속 강준현 국회의원을 잇달아 만나 특별법의 조속한 처리와 당 차원의 적극적인 협력을 촉구했다.
세종시에 따르면 조 시장은 이날 세종시청에서 정 후보와 강 의원을 차례로 만나 행정수도특별법의 연내 처리 필요성을 강조했다.
조 시장은 먼저 정 후보를 만난 자리에서 행정수도 완성이 국가균형발전과 국가경쟁력 강화를 위한 국가적 과제임을 강조하며 행정수도특별법이 연내 처리될 수 있도록 당 차원의 적극적인 지원을 요청했다.
이에 정 후보는 "행정수도특별법은 바로 착수하겠다"며 조속한 추진 의지를 밝혔다. 이어 강 의원과 만나 행정수도특별법의 조속한 처리 필요성을 설명하고 국회 논의 과정에서 주도적인 역할을 해줄 것을 당부했다.
강 의원은 현재 국회에 계류 중인 행정수도특별법 발의 의원 가운데 한 명으로, 행정수도 완성을 위한 제도적 기반 마련에 지속적으로 힘써오고 있다고 시는 설명했다.
강 의원은 "조상호 시장과 뜻과 목표를 함께하는 만큼 행정수도특별법의 연내 제정을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
조 시장은 "행정수도특별법을 당의 핵심 입법 과제로 추진하고 국회 심사 과정에서도 여당이 중심적인 역할을 해주길 바란다"며 "힘을 모아주신다면 연내 특별법 제정이라는 결실을 맺을 수 있을 것"이라고 강조했다.
한편 시는 오는 29일 시청 대회의실에서 시민사회 주도로 열리는 '행정수도특별법 제정을 위한 시민사회 비상연석회의'를 적극 지원하고 충청권을 넘어 전국으로 행정수도특별법 제정 공감대가 확산될 수 있도록 총력을 기울일 계획이다.
vincent977@newspim.com