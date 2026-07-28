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입주 코앞인데 대출 막혔다…신축 아파트 '잔금 대란' 현실화

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AI 핵심 요약

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  • 부동산 업계가 28일 집단대출 한도 조기 소진으로
  • 입주 앞둔 신축 아파트 수분양자들이 잔금대출 난항을 겪었다.
  • 금융당국은 총량 규제 속 집단대출 일부 제외 등 보완책을 검토했으나

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

매교역 팰루시드 은행 한도 잇달아 소진
평택서도 유사한 문제로 입주 차질 우려
금융당국 '핀셋 지원' 검토에도
가계대출 규제 기조는 유지하기로

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 입주를 앞둔 신축 아파트 단지에서 은행의 집단대출 한도가 조기에 소진되면서 잔금 마련에 어려움을 겪는 수분양자가 잇따르고 있다. 가계대출 총량 관리 과정에서 집단대출을 일부 제외해야 한다는 요구가 커지는 가운데, 하반기 입주 시장의 불안 요인으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 500억원 신청분 3분 만에 종료…"잔금 어디서 구하나요"

28일 부동산 업계에 따르면 금융당국은 최근 수원 매교역 팰루시드의 잔금대출 진행 상황을 파악했다.

이 단지는 권선113-6구역을 재개발해 조성한 2178가구 규모 단지다. 입주를 3주가량 앞뒀지만 주요 은행의 잔금대출 접수 창구는 사실상 닫혀 있다. 하나은행이 배정한 500억원은 신청을 받은 지 약 3분 만에 소진됐고 KB국민은행은 100억원 한도로 15가구만 접수했다. 다른 은행과 상호금융권에서도 사업장별 한도를 대부분 채워 추가 대출이 어려운 상황이다. 

현재 전 가구 중 주택담보대출 상담 예약을 마친 가구가 약 330가구에 그쳤다. 이들 역시 대출 심사를 통과한 것이 아니라 상담 일정만 확보한 단계로 알려졌다. 입주예정자협의회는 단지 전체에 필요한 잔금대출 규모가 약 1조원에 달하는 것으로 보고 있다.

입예협 관계자는 "현재 확보된 대출 한도로는 턱없이 부족하다"며 "다음달 18일부터 입주가 시작되는 만큼 정부가 신속히 대책을 내놓고 은행들도 후속 조치를 이행해야 한다"고 말했다.

신축 아파트는 소유권보존등기와 이전등기가 마무리되기 전까지 개별 주택담보대출을 받기 어렵다. 수분양자로서는 입주 때 치러야 할 잔금을 집단대출에 의존할 수밖에 없는 구조다. 대출이 실행되지 않으면 잔금 미납에 따른 연체이자를 부담하고 입주가 미뤄질 수 있다. 기존 전세계약 만료나 주택 처분 시점에 맞춰 이사 계획을 세운 가구는 임시 거처 비용까지 떠안을 가능성이 있다.

이번 사태는 지난 23일 이재명 대통령이 주재한 부동산정책 국민 대토론회에서 공개적으로 제기됐다. 자신을 입주 예정자로 소개한 황모씨는 "2년 전 실거주 목적으로 분양받았지만 가계대출 총량 규제로 은행별 한도가 줄면서 잔금대출을 받지 못하고 있다"고 호소했다.

이 대통령은 "이미 확정된 계약인데 사후적으로 정책이 바뀌면 '그걸 믿고 계약했는데 어떻게 하라는 것이냐'는 지적은 일리가 있다"며 "경계선에 걸린 사람들에 대해서는 살펴볼 필요가 있다"고 말했다. 기존 제도에 맞춰 자금계획을 세운 실수요자가 뒤늦은 규제 변화로 피해를 보지 않도록 보완책을 검토하라는 취지다.

토론회 이후에도 대출 실행이 확정된 가구는 제한적인 것으로 파악됐다. 잔금대출 차질은 이 단지에서만 발생한 문제가 아니다. 평태시 '브레인시티 로제비앙&엘가 더퍼스트'도 은행별 집단대출 한도가 빠르게 마감되면서 입주 예정자들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있다. 협의한 5개 은행의 한도가 사실상 소진돼 전체 1700가구 중 대출을 받을 수 있는 가구가 20% 수준에 그친 것으로 전해진다.

관련 단지 주민들은 부동산정책 국민 대토론회 온라인 의견 수렴 창구인 '국민 부동산 정책 제안' 게시판에도 집단 민원을 제기했다. 지난 14일부터 이날 정오까지 '집단대출'이 포함된 제안은 261건으로 전체 7304건의 약 3.6%를 차지했다.

◆ 총량 규제에 건설사 분양 일정도 흔들…'핀셋규제' 나오나

금융당국은 집단대출이 은행별 가계대출 총량에 포함되면서 입주 예정 단지의 잔금대출까지 위축되고 있다고 보고 보완 방안을 검토하고 있다. 현재 은행들은 올해 가계대출 증가율을 1.5% 이내로 관리해야 한다. 집단대출도 이 한도에 포함되다 보니 취급액이 늘수록 다른 주택담보대출이나 사업장에 배정할 수 있는 여력이 줄어든다.

지난달 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 집단대출 잔액은 한 달 새 8606억원 늘었다. 1년9개월 만에 가장 큰 증가 폭이다. 일부 은행이 연간 총량 목표를 맞추기 위해 단지별 잔금대출 한도를 축소하거나 접수를 조기에 마감하면서 입주 예정자들이 오도가도 못하는 상황이 연출된 셈이다.

현재 은행의 가계대출 관리 실적을 산정할 때 일정 요건을 충족한 집단대출을 제외하는 방안이 논의되는 것으로 알려졌다. 적용 대상과 범위, 시행 시점은 아직 확정되지 않았다.

이억원 금융위원장은 전일 총리 주재 부동산 토론회에서 "핀셋 지원으로 가계대출 관리 기조를 저해하지 않으면서 청년과 신혼부부 등 실수요자의 불편함을 해소하도록 고민 중"이라면서도 "전반적인 기조 아래 가계대출과 부동산 대출은 일관되게 엄격하게 가야 한다"며 총량 규제의 큰 틀은 유지하겠다는 입장을 분명히 했다.

업계에선 입주 물량이 몰리는 하반기에 더 큰 혼란이 올 것이란 우려가 나온다. 부동산 플랫폼 '직방'에 따르면 올해 하반기 전국 아파트 입주 예정 물량은 수도권 4만4613가구와 지방 4만1739가구를 합한 8만6352가구다. 다음달에만 전국에서 1만4342가구가 집들이를 앞뒀다.

대출 실행이 불투명해지면 건설사와 시행사의 입주율과 잔금 회수 일정에도 영향을 줄 수 있다. 향후 분양을 준비하는 건설사들이 대출 여건을 살펴 공급 시점을 조정할 가능성도 거론된다. 한 대형 건설사 관계자는 "대출 일정이 밀리면 입주에 차질이 생기고, 시공사도 분양대금을 받기 어려워져 잔금대출이 비교적 원활한 시기로 분양 일정을 미루는 일도 생길 수 있다"

전문가들은 가계부채 관리는 이어가되 이미 계약을 마친 실수요자와 신규 투자 수요를 같은 기준으로 묶어서는 안 된다고 지적한다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "대출은 일정 금액 이상을 제한할지를 논의하기에 앞서 차주의 경제력과 관계없이 일률적인 기준이 적용됐다는 점을 살펴야 한다"며 "주택가격은 수요 외에도 여러 요인의 영향을 받기 때문에 대출을 막아 수요를 억제하는 방식만으로는 시장 안정 효과가 제한적일 수 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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