李대통령, 룰라 주최 환영 리셉션 참석…양국 기업인 만나 '경제외교'

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 27일 브라질에서 양국 기업인들과 만나 경제협력 확대와 신규 투자 지원을 약속했다.
- 이 대통령 부부는 룰라 대통령 부부가 마련한 이타마라치궁 리셉션에 참석해 한국·브라질 기업인들과 환담했다.
- 양국 정상은 문화공연과 교류로 우호를 다졌고 이 대통령은 브라질리아 일정을 마친 뒤 상파울루로 이동했다.
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한경협 등 한국 기업인 13명도 참석
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 27일(현지 시간) 한국과 브라질의 주요 기업인들을 만나 기업들의 경제 협력 기반을 넓히고 새로운 시장 진출과 투자 기회를 창출할 수 있게 '경제 외교'를 통해 적극 뒷받침하겠다는 의지를 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 이 대통령과 김혜경 여사는 이날 저녁 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부가 주최한 문화공연과 리셉션에 참석했다고 밝혔다.
강 수석대변인은 "룰라 대통령 내외는 이 대통령 부부를 위해 특별히 브라질 외교부 이타마라치궁을 리셉션 장소로 마련했다"고 밝혔다. 리셉션 장소인 이타마라치궁은 브라질 현대건축을 대표하는 건축물이자 브라질 외교의 상징이다. 세계적인 건축가 오스카 니어마이어가 설계해 1987년 유네스코 세계문화유산에 등재됐다.
리셉션은 브라질이 준비한 음악 공연에 이어, 참석자들이 편안한 분위기에서 자유롭게 환담을 나누는 리셉션 순서로 약 1시간 동안 진행됐다. 특히 이번 행사에는 브라질에 진출한 한국 기업인들도 함께 초청됐다. 이 자리에서 기업인들은 양국 정상과 교류하는 시간도 가졌다.
참석 기업인으로는 한국경제인협회 회장, 포스코 회장, 대한항공 회장, 삼성전자 사장, SK바이오팜 사장, HD건설기계 사장, KAI 사장, 한국수입협회 회장, 아모레퍼시픽 사장 등 총 13명이다.
강 수석대변인은 "이 대통령은 우리나라와 브라질의 주요 기업인들과 환담했다"며 "이번 국빈방문이 우리 기업들의 경제협력 기반을 넓히고 새로운 시장 진출과 투자의 기회를 창출하는 계기가 될 수 있도록 정부도 경제외교를 통해 적극 뒷받침하겠다는 뜻을 전했다"고 강조했다.
아울러 이날 리셉션은 한국과 브라질 출신 예술가들의 협연으로 채워졌다. 상파울루 출신의 가수이자 작곡가로 브라질 흑인 음악을 대표하는 보컬리스트 중 한 명인 파울라 리마와 2023년부터 상파울루 시립극장 시립합창단의 솔리스트 겸 단원으로 활동하고 있는 다니엘 리(DANIEL LEE)가 삼바, 보사노바 등 브라질 음악을 선보였다.
두 사람은 브라질의 명곡 '이파네마의 소녀'와 '3월의 빗물', '비야 내려라', '나의 우산' 등을 통해 브라질의 문화적 자부심과 따뜻한 환대를 전했다. 또 공연 중간에는 다니엘 리가 한국 가요인 '상록수'를 독창했다.
강 수석대변인은 "룰라 대통령 내외는 지난 2월 방한 당시 한국 정부와 국민으로부터 받은 따뜻한 환대에 보답하고 싶었다는 뜻을 거듭 전했다"며 "먼 길을 찾아준 이 대통령 부부와 한국 대표단에 대한 환영과 감사의 마음을 다시 한번 전했다"고 강조했다.
이 대통령 부부는 이날 문화공연과 리셉션을 마지막으로 브라질리아 방문 일정을 마무리하고 상파울루로 이동했다. 이 대통령은 상파울루에서 현지 동포 간담회를 갖고, 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블에 참석한다.
pcjay@newspim.com