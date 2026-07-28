한국철강협회, 어린이 대상 스테인리스 쿠킹클래스 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국철강협회가 28일 어린이·학부모 대상
- 스테인리스 조리기구 체험 쿠킹클래스를 열었다.
- 참가자들이 셰프와 함께 요리하며 국산 스테인리스의
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국철강협회가 어린이와 학부모를 대상으로 국산 스테인리스 조리기구의 특성과 사용법을 알리는 체험 행사를 열었다.
한국철강협회 스테인리스스틸클럽은 28일 경기 성남시 분당구 삼성웰스토리 이노베이션센터에서 '꼬마 셰프 스테인리스 쿠킹클래스'를 개최했다고 밝혔다. 행사는 포스코와 삼성웰스토리가 후원했다.
사전 모집을 통해 선정된 초등학생과 학부모 40여명은 오전과 오후 두 개 반으로 나눠 프로그램에 참여했다. 전문 셰프의 지도에 따라 모닝롤 샌드위치와 유부초밥, 과일파르페 등을 직접 만들었다.
참가자들은 조리에 앞서 스테인리스 냄비와 프라이팬, 조리도구의 특징과 올바른 사용·관리 방법을 배웠다. 이후 조리 과정에서 제품을 직접 사용하며 내구성과 위생성, 세척 편의성 등을 체험했다.
협회는 스테인리스가 녹과 부식에 강하고 장기간 사용할 수 있다는 점을 어린이 눈높이에 맞춰 설명했다. 관련 OX 퀴즈와 체험 프로그램도 함께 진행했다.
한국철강협회 관계자는 "어린이와 가족이 국산 스테인리스 제품의 장점을 생활 속에서 직접 확인할 수 있도록 행사를 마련했다"며 "소비자 대상 체험 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com