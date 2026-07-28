기아, 서천갯벌 16만8000㎡ 복원…블루카본 흡수원 확대

AI 핵심 요약beta
- 기아가 28일 서천갯벌 블루카본 생태복원 업무협약을 체결했다
- 참여 기관들은 2029년까지 서천 갯벌 16만8000㎡에 염생식물을 심어 탄소 흡수원을 확대한다
- 기아는 매향리 갯벌 복원 등과 연계해 갯벌 복원과 블루카본 확대로 탄소중립에 기여하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 충남 서천군 일대 갯벌 16만8000㎡를 복원하고 해양 생태계의 탄소 흡수 기능을 확대하는 사업에 참여한다.
기아는 28일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 해양수산부와 충청남도, 서천군, 해양환경공단, 한국해양재단과 '서천갯벌 블루카본 생태복원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
참여 기관들은 오는 2029년까지 서천 장암갯벌과 솔리갯벌, 송림갯벌 일대 약 16만8000㎡에 염생식물을 심어 갯벌 식생을 복원하고 탄소 흡수원을 확대한다.
장암갯벌에서는 폐양어장 유휴 부지를 활용해 훼손된 생태계를 복원한다. 갯벌 탐방로와 전망대 등을 갖춘 블루카본 정원도 조성할 계획이다.
염생식물 군락이 확대되면 탄소 흡수와 오염물질 정화뿐 아니라 바닷새 서식환경 개선과 생물다양성 회복에도 도움이 될 것으로 기아는 기대하고 있다.
기아는 앞서 2022년부터 경기 화성시 매향리 갯벌 약 4만㎡에 염생식물을 심는 식생복원 사업을 추진해왔다.
송호성 기아 사장은 "정부와 지역사회, 기업이 함께 생태계를 보전하는 협력 모델"이라며 "갯벌 복원과 블루카본 확대를 통해 탄소중립에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com