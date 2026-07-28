BMW 모토라드, 'F 900 GS 엔듀로 프로 에디션' 국내 6대 한정 출시

AI 핵심 요약beta
- BMW 모토라드가 28일 F 900 GS 엔듀로 프로 에디션을 국내 6대 한정 출시했다.
- 이 모델은 쇼와 포크와 ZF 삭스 서스펜션을 적용해 노면과 환경에 맞춰 조정 가능하다.
- 895㏄ 엔진과 다양한 주행 모드 및 안전·편의 장비를 기본 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 모토라드가 오프로드 주행 성능을 강화한 'BMW F 900 GS 엔듀로 프로 에디션'을 국내에 6대 한정 출시한다.
BMW 모토라드는 28일 오후 2시부터 공식 온라인 판매 채널을 통해 해당 모델을 판매한다고 밝혔다.
F 900 GS 엔듀로 프로 에디션은 미들급 어드벤처 모터사이클 F 900 GS에 엔듀로 프로 패키지와 오프로드 타이어를 적용한 한정 모델이다.
전륜에는 직경 45㎜ 완전 조정식 쇼와 도립식 포크를, 후륜에는 보조 탱크를 갖춘 ZF 삭스 스프링 스트럿을 적용했다. 노면 상태와 주행 환경에 따라 전후 서스펜션을 세밀하게 조절할 수 있다.
핸들바 위치는 기본 모델보다 24㎜ 높여 서서 주행하는 오프로드 환경에서 조작성을 높였다. 블록형 트레드 패턴의 오프로드 타이어와 DLC 코팅을 적용한 M 엔듀런스 체인도 탑재했다.
동력계는 최고출력 105마력, 최대토크 9.5㎏·m를 내는 895㏄ 수랭식 직렬 2기통 엔진으로 구성된다. 티타늄 소재 아크라포빅 스포츠 리어 사일렌서도 적용했다.
주행 모드는 레인과 로드 외에 다이내믹과 엔듀로 모드를 지원한다. 다이내믹 트랙션 컨트롤과 ABS 프로, 크루즈 컨트롤, 타이어 공기압 모니터링 시스템 등도 기본으로 제공한다.
chanw@newspim.com