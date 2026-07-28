현대무벡스, 한미 조선 협력 참여…미국 조선소 자율운반 기술 실증

AI 핵심 요약beta
- 현대무벡스가 28일 조선해양기술개발사업 주관기관으로 선정돼 한미 조선 협력 프로젝트에 참여했다
- 조선소 선박 블록 자율운반 기술을 개발해 미국 조선소에서 실증하고 초중량 자율주행 로봇·관제시스템을 구축한다
- 현대무벡스는 미국 기관과 기술협력 MOA를 체결하고 이번 과제로 AI·로봇 기반 자율운반 기술을 고도화해 글로벌 시장 공략을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대무벡스가 정부의 조선해양기술개발사업 주관기관으로 선정돼 한미 조선 협력 프로젝트에 참여한다. 미국 조선소를 대상으로 초대형 선박 블록 자율운반 기술 실증도 추진한다.
현대무벡스는 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 2026년 조선해양산업기술개발사업 가운데 '스마트 선박 제조 패러다임 전환을 위한 초대형 블록 운반용 지능형 자율주행 트랜스포터 핵심기술 개발 및 실증' 과제의 주관기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다. 수행 기간은 42개월이며 정부 지원 규모는 190억원이다.
이번 사업은 조선소에서 선박 블록을 자율주행으로 운반하는 기술을 개발하고 이를 미국 조선소에서 실증하는 것이 핵심이다. 현대무벡스는 초중량 자율주행 이송 로봇과 통합 관제 시스템, AI 기반 블록 운반 안전성 시뮬레이션 등을 개발할 계획이다. 공동 연구에는 삼성중공업과 HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션 등 8개 기관이 참여한다.
현대무벡스는 최근 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '한미 조선협력센터 개소식'에도 참석해 미국 사우스웨스트연구소(SwRI)와 기술협력 양해각서(MOA)를 체결했다. 기술교류회에서는 선박 제조 공정의 자율주행 운송 기술 개발 계획도 발표했다.
현대무벡스는 이번 과제를 계기로 AI·로봇 기반 자율운반 기술을 고도화하고 글로벌 조선·물류 자동화 시장 공략을 확대한다는 계획이다.
chanw@newspim.com