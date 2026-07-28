국민의힘 대전시당 "대전시, 비판 언론 홍보비 중단 의혹 해명하라"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 대전시당이 28일 대전시 홍보비 중단 논란을 비판했다
- 비판 언론에 다른 잣대를 적용한 것 아니냐고 지적했다
- 허태정 시장에게 동일한 언론 자유 기준 설명을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 국민의힘 대전시당이 대전시의 특정 지역 언론사 홍보비 중단 논란과 관련해 "행정이 비판 언론에 다른 잣대를 적용한 것 아니냐"며 강하게 비판했다.
대전시당은 28일 논평을 통해 "이번 논란은 단순히 한 언론사에 대한 예산 집행 문제가 아니라 행정이 언론을 대하는 기준과 공정성에 관한 문제"라며 "비판적인 언론에 대해서만 다른 기준을 적용한 것은 아닌지 시민적 의문을 낳고 있다"고 밝혔다.
이어 "허태정 시장은 과거 특정 언론사를 둘러싼 광고 중단 논란 당시 언론의 자유와 표현의 가치를 강조하며 문제를 제기한 바 있다"며 "자신에게 비판적인 보도를 이어온 언론사에 대한 홍보비 중단 논란에는 왜 같은 기준을 적용하지 않았는지 답해야 할 것"이라고 지적했다.
대전시당은 또 "언론의 자유는 내 편일 때만 존중하고 비판할 때 배제하는 선택적 가치가 아니다"며 "행정의 홍보예산 역시 특정 언론에 대한 호불호가 아니라 객관적이고 투명한 기준에 따라 집행돼야 한다"고 강조했다.
그러면서 "만약 허 시장의 지시로 지역 언론사에 대한 홍보비가 중단됐다는 의혹이 사실이라면, 시민의 세금으로 언론을 길들이려 했다는 비판에서 자유로울 수 없다"며 "이는 과거 자신이 비판했던 상황과 다르지 않다"고 주장했다.
대전시당은 "특정 언론을 차별하거나 통제하려는 방식의 행정은 바람직하지 않다"며 "언론에 대한 지원과 홍보예산 집행은 정치적 유불리가 아니라 명확한 원칙과 공정한 기준에 따라 이뤄져야 한다"고 밝혔다.
이어 "허 시장은 과거 자신이 강조했던 언론 자유의 원칙을 스스로에게도 동일하게 적용했는지 시민 앞에 설명해야 한다"며 "언론의 자유를 말하면서 비판 언론에는 다른 잣대를 들이댔다면 이는 민주주의가 아니라 '내로남불'일 뿐"이라고 덧붙였다.
vincent977@newspim.com