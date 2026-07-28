엔비디아는 GPU 판매, 브룩필드는 이자 받고…네이버 14조원의 계산

엔비디아, GPU 공급권 확보 등 전략적 투자 성격

브룩필드, 장기 임대료·서비스 이용료로 현금 흐름 확보

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아와 브룩필드로부터 총 100억 달러(약 14조6000억원) 규모의 투자를 유치했다. 표면적으로는 'AI(인공지능) 빅테크의 선택을 받은 딜'로 포장되지만, 계약 구조를 뜯어보면 정작 위험과 상환 부담은 네이버 쪽으로 쏠려 있다는 지적이 나온다.

엔비디아가 10억 달러, 브룩필드가 90억 달러를 각각 담당하는데, 두 자금의 성격이 전혀 다르다는 점이 핵심이다. 엔비디아의 10억 달러는 갚을 필요가 없는 지분투자인 반면, 브룩필드의 90억 달러는 네이버가 원리금을 상환해야 하는 프로젝트파이낸싱(PF), 즉 '빚'이다. 전체 투자액의 90%가 대출성 자금이라는 뜻이다.

네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버]

◆ 엔비디아, 지분투자에 GPU 판매 수익까지 확보

엔비디아 입장에서 이번 투자는 실질적으로 리스크가 낮다. 지분투자로 네이버 3대 주주에 오르는 동시에, 네이버의 AI 팩토리 구축이 진행될수록 GPU를 지속적으로 판매할 수 있는 구조이기 때문이다. 즉 투자금을 지분으로 넣어두고, 그 인프라가 돌아가면서 발생하는 GPU 판매 수익으로 사실상 투자금을 회수할 수 있는 이중 수익 구조를 갖췄다.

업계에서도 이를 재무적 투자보다는 전략적 투자로 보는 시각이 우세하다. 엔비디아가 고객사에 GPU를 계속 팔기 위해 네이버라는 '판'을 키워주는 성격이 강하다는 것이다. 이종원 BNK투자증권 연구원은 "이번 유상증자는 네이버가 자금난을 해소하기 위한 조달이 아니라 엔비디아를 주주로 편입해 AI 컴퓨팅 사업의 공급망과 기술 로드맵을 묶는 전략적 거래"라면서도, "엔비디아가 전략적 프리미엄을 최종 확정 지불한 단계는 아니므로 실행 및 사업가치가 더 증명되기 전까지는 신뢰도 상승과 수익성 검증이 공존하는 단계로 보는 것이 합리적"이라고 선을 그었다. 즉 엔비디아조차 아직 이 사업의 가치를 온전히 인정하고 '비싼 값'을 치른 것은 아니라는 뜻으로 읽힌다.

엔비디아는 네이버 외에도 오픈AI 등에 AI데이터센터 투자비를 지급보증하거나 투자하는 방식으로 GPU의 안정적 매출처를 확보하는 순환투자를 확대하고 있다.

이해진 네이버 이사회 의장이 24일(현지시간) 이재명 대통령이 참석한 가운데 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ 네이버가 갚아야 하는 대출 PF...장기고객 확보가 관건

문제는 브룩필드의 90억 달러다. 이는 투자가 아니라 네이버의 AI 팩토리에서 향후 발생할 현금흐름을 담보로 한 PF 대출 성격이다. 브룩필드는 통상 PF 자금을 데이터센터의 장기 임대료와 서비스 이용료로 회수해왔다. 다시 말해 네이버는 앞으로 데이터센터를 돌려 벌어들이는 돈으로 이 90억 달러와 이자를 갚아나가야 한다는 뜻이다.

다만 이 상환 계획의 전제인 '장기고객 확보'가 네이버에는 큰 과제이다. 더 눈에 띄는 대목은 네이버가 지난 6월 공시 당시 엔비디아와의 협력 내용으로 명시했던 ▲글로벌 고객 발굴 ▲매출 공동 부담 ▲사업 리스크 공동 부담 항목이, 이번 정정공시에서 통째로 삭제됐다는 점이다. 이는 엔비디아가 네이버의 글로벌 고객 확보나 매출·리스크 부담을 함께 지겠다는 약속에서 발을 뺐다는 것으로 해석될 여지가 있다. 결국 90억 달러 PF를 갚기 위한 '장기고객 확보'라는 숙제는 오롯이 네이버 혼자 짊어지게 된 셈이다.

이 연구원은 "브룩필드의 참여는 네이버의 초기 투자 부담을 분산하는 동시에 데이터센터 개발과 전력 조달 역량을 보완할 수 있다"고 평가하면서도, "네이버는 자체 여력만으로 대규모 AI 인프라 투자를 감당하기보다 엔비디아의 GPU 생태계와 브룩필드의 인프라 금융 역량을 결합하는 구조를 택한 것"이라고 설명했다. 뒤집어 보면, 네이버 홀로 이 정도 규모의 자금을 조달할 여력이 부족했다는 뜻이기도 하다.

◆ 상환주체 SPC 설립 여부도 주목

상환 주체를 둘러싼 구조도 아직 명확하지 않다. 통상 데이터센터처럼 대규모 자금이 필요한 사업은 특수목적법인(SPC)을 설립해 SPC가 차주가 되고 상환 의무도 지는 구조를 취한다. 그러나 네이버는 SPC 설립 여부에 대해 "현재까지는 정해진 바가 전혀 없다"는 입장만 밝힌 상태다. 90억 달러 PF의 상환 주체와 리스크 격리 구조조차 확정되지 않은 채 투자 유치 소식만 먼저 발표된 셈이다.

브룩필드는 입장문을 통해 "한국은 글로벌 AI 선도국으로 도약할 수 있는 모든 기반을 갖추고 있다"며 "앞으로도 네이버, 엔비디아와 긴밀히 협력하며 한국의 차세대 AI 혁신을 위한 기반을 함께 구축해 나가겠다"고 밝혔다. 그러나 이 협력이 실질적으로 어떤 형태의 위험 분담으로 이어질지는 아직 확인되지 않았다.

결국 이번 딜을 요약하면, 엔비디아는 GPU 판매처 확대라는 확실한 이익을 챙기고, 브룩필드는 담보부 대출 성격의 안정적 회수 구조를 확보한 반면, 네이버는 90억 달러 규모의 상환 부담과 '장기고객 확보'라는 불확실한 숙제를 떠안게 됐다는 평가가 나온다.

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