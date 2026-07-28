호반건설, AI로 레미콘 물량 계산…8월 전 현장 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도면 자동 분석해 구조체·강도별 소요량 산출

업무시간 줄이고 과다 주문·타설 지연 예방

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반건설이 인공지능(AI)을 활용해 건설현장에 필요한 레미콘 물량을 자동으로 계산하는 기술을 개발했다.

호반건설 현장 기술자들이 AI 기반 레미콘 자동 수량 산출 프로그램 활용 교육을 받고 있다. [사진=호반건설]

호반건설은 레미콘 타설 업무의 효율성을 높이기 위해 인공지능 기반 '레미콘 자동 수량 산출 기술'을 개발해 시범 현장에 적용하고 있다고 28일 밝혔다.

해당 기술은 지하층 등 구조물을 타설할 때 필요한 레미콘 물량을 인공지능이 자동으로 계산하는 시스템이다. 서버에 도면을 올리면 인공지능이 이를 분석하고 현장 기술자가 가공된 도면에 타설 구간을 표시하는 방식이다.

표시가 끝나면 해당 구간에 필요한 레미콘 물량이 실시간으로 산출된다. 결과는 ▲바닥 ▲기둥 ▲보 등 구조체별 수량과 레미콘 강도별 수량으로 나눠 확인할 수 있다.

현장 기술자는 자동으로 산출된 데이터를 토대로 레미콘 주문 계획을 세울 수 있다. 호반건설은 이를 통해 물량 계산에 걸리는 시간을 줄이고 수량 산출의 정확도를 높일 수 있을 것으로 기대했다.

필요한 물량보다 레미콘을 적게 주문해 타설 작업이 중단되거나 반대로 과도하게 주문해 남는 물량이 발생하는 문제도 줄일 수 있다는 설명이다. 공정 운영 효율과 원가 관리의 정확도 역시 개선될 것으로 예상된다.

기존에는 현장 기술자가 도면을 직접 살펴보며 타설 구간마다 필요한 레미콘 수량을 수작업으로 계산했다. 경험이 적은 기술자는 물량을 산출하는 데 많은 시간이 필요했고 계산 오류에 대한 부담도 컸다.

산출량과 실제 필요 물량에 차이가 발생하면 레미콘 추가 주문으로 타설이 지연되거나 사용하지 못한 물량이 남는 등 현장 운영의 비효율로 이어질 수 있었다.

호반건설은 이달 호반써밋 현장 2곳에서 해당 기술을 검증하고 있다. 기술 개발을 주도한 호반건설 CA(Cost&AS)팀은 현장 사용자들의 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 오는 8월 전체 현장으로 확대 적용할 예정이다.

호반건설은 앞서 지난해 인공지능 기반 창호 자동 적산 기술도 개발해 현장에 적용했다. 인공지능이 도면을 분석해 공사에 필요한 창호 물량을 자동으로 계산하는 방식이다.

창호 적산과 발주에 기존 사흘 이상 걸렸던 업무시간은 기술 도입 이후 반나절 수준으로 줄었다. 호반건설은 레미콘과 창호를 시작으로 인공지능 기반 물량 산출 시스템을 단계적으로 확대해 전체 공사 물량 산출 체계를 고도화할 계획이다.

호반건설 관계자는 "AI를 단순한 업무 지원 수단이 아니라 현장 생산성을 높이는 실질적인 도구로 활용하고 있다"며 "앞으로도 현장 실무자의 업무 부담을 줄이고 공정 및 원가 관리의 정확도를 높일 수 있는 AI 기술 도입을 지속 확대하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 호반건설이 개발한 레미콘 자동 수량 산출 기술은 무엇인가요?

A. 인공지능이 건설 도면을 분석해 구조물 타설에 필요한 레미콘 물량을 자동으로 계산하는 기술입니다. 현장 기술자가 가공된 도면에 타설 구간을 표시하면 필요한 물량이 실시간으로 산출됩니다.

Q. 산출 결과는 어떻게 확인할 수 있나요?

A. 바닥과 기둥, 보 등 구조체별 수량과 레미콘 강도별 수량으로 나눠 확인할 수 있습니다. 현장 기술자는 해당 데이터를 토대로 레미콘 주문 계획을 세울 수 있습니다.

Q. 이 기술을 도입하면 어떤 문제가 줄어드나요?

A. 레미콘을 적게 주문해 타설 작업이 중단되거나 과도하게 주문해 잔여 물량이 발생하는 문제를 줄일 수 있습니다. 물량 계산 시간 단축과 정확도 향상, 공정 운영 효율 및 원가 관리 개선도 기대됩니다.

Q. 호반건설은 해당 기술을 언제 전체 현장에 적용하나요?

A. 이달 호반써밋 현장 2곳에서 기술을 검증하고 있습니다. 현장 사용자 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 오는 8월 전체 현장으로 확대 적용할 예정입니다.

Q. 호반건설이 앞서 개발한 인공지능 기반 기술은 무엇인가요?

A. 지난해 도면을 분석해 공사에 필요한 창호 물량을 자동으로 계산하는 창호 자동 적산 기술을 개발했습니다. 기술 도입 후 사흘 이상 걸리던 창호 적산과 발주 업무시간이 반나절 수준으로 줄었습니다.



chulsoofriend@newspim.com