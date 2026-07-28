하나자산운용, 글로벌 AI에 집중한 '엔비디아알파벳미국채혼합50' ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 하나자산운용이 28일 AI·미국채 혼합 ETF를 상장했다
- 이 ETF는 엔비디아·알파벳 각 25%, 미국단기국채 50%다
- 퇴직연금용 안정성과 성장성을 함께 겨냥했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나자산운용은 28일 '1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
하나자산운용에 따르면 해당 상품은 글로벌 인공지능(AI) 혁명을 대표하는 엔비디아와 알파벳(구글)을 각각 약 25% 비중으로 편입하고, 나머지 약 50%는 미국단기국채에 투자하는 2세대 채권혼합형 ETF다. 기초지수는 'KEDI 엔비디아알파벳미국단기국채혼합50 지수'를 추종한다.
엔비디아와 알파벳은 글로벌 AI 생태계의 중심에 서 있는 대표 기업이다. 엔비디아는 서버용 GPU 시장 점유율 81%를 바탕으로 독보적인 시장 지배력을 유지하고 있다. 알파벳은 2017년 트랜스포머 모델 발표로 현대 AI의 시작을 알렸으며, 제미나이(Gemini) 중심의 풀스택 AI 서비스 구축을 통해 차별화된 경제적 해자를 구축한 것으로 평가된다.
최근 엔비디아와 알파벳은 국내 주요 기업들과 전략적 협력을 확대하며 국내 AI 및 피지컬AI 생태계와의 연계를 강화하고 있다. 엔비디아는 3자 유상증자를 통해 네이버 지분 4.5% 취득하여 3대 주주로 올라설 예정이며, 현대자동차 그룹과는 로봇 레퍼런스 플랫폼(Robot Reference Platform) 공동 구축을 추진하고 있다.
알파벳은 자회사인 웨이모를 통해 현대자동차 그룹의 아이오닉5 기반 자율주행 차량을 도입할 계획이다. 구글 딥마인드는 보스턴다이나믹스와 차세대 휴머노이드 로봇에 적용될 AI기술 개발을 위한 전략적 파트너십을 발표하며 로봇 AI분야 협력을 강화하고 있다.
김태우 하나자산운용 대표는 "1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50은 글로벌 AI 산업 성장의 중심에 있는 핵심기업에 투자하면서도 채권에 분산하여 연금 자산에 요구되는 안정성을 동시에 추구할 수 있는 상품"이라며 "퇴직연금 계좌에서 보다 적극적인 자산배분을 추구하는 투자자들에게 효율적인 대안이 될 것으로 기대된다"고 말했다.
한편 하나자산운용은 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 ETF 신규 상장을 기념해 오는 8월 31일까지 퀴즈 이벤트와 순매수 이벤트를 진행한다.
rkgml925@newspim.com