하나증권, KSMC와 '글로벌 자산관리 솔루션 강화' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 28일 싱가포르 KSMC와 글로벌 자산관리 MOU를 체결했다.
- 양사는 싱가포르 지주회사·패밀리오피스 설립과 국경 간 자산 이전 세무 자문 등에서 협력하기로 했다.
- 하나증권은 글로벌 파트너십을 통해 가문 자산 승계·관리까지 아우르는 종합 자산관리 서비스를 강화하고 있다.
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"美·日에 이어 글로벌 파트너십 확충"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 싱가포르 전문 세무·회계 컨설팅 기업인 KSMC와 '글로벌 자산관리 솔루션 강화'를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
하나증권에 따르면 이번 협약은 전날 서울 강남구 테헤란로 소재 '하나증권 THE 센터필드 W'에서 진행됐다. KSMC는 25년 경력의 싱가포르 기반 아시아 진출 전문가 그룹으로, 법인 설립부터 해외 투자, 패밀리오피스, 세무 전략까지 원스톱 자산 관리 서비스를 제공하고 있다. 국내 증권사와의 공식 업무제휴는 하나증권이 최초다.
양사는 이번 업무협약을 통해 ▲글로벌 자산관리 서비스 고도화 ▲동남아 시장 확대를 위한 싱가포르 지주회사 구조 수립 및 거버넌스 자문 ▲싱가포르 패밀리오피스 설립 및 운용 지원 ▲해외 이주 및 국경 간 자산 이전에 따른 통합 세무 자문 ▲양사 손님 네트워크 공유를 통한 시너지 창출 및 자산 증대 등에 협력하기로 했다.
하나증권은 미국, 일본에 이어 싱가포르의 글로벌 전문 기관과의 파트너십을 차례로 확충하며, 금융투자 자문을 넘어 가문 자산의 승계 및 관리 전반을 아우르는 글로벌 종합 자산관리 서비스 체계를 지속적으로 강화해 나가고 있다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "아시아 금융 허브인 싱가포르에서 세무·회계 전문성을 보유한 KSMC와의 제휴를 통해 하나증권 패밀리오피스의 글로벌 자산관리 서비스가 한 단계 더 도약하게 됐다"며 "앞으로도 국내외를 아우르는 전방위 자산 방어막을 구축하여 손님의 가문 자산을 안전하게 지키고 격이 다른 'Total One-Stop Solution'을 제공하겠다"고 말했다.
공현정 KSMC 대표는 "한국 세법과 싱가포르 현지 법률 및 조세 제도를 동시 이해하는 당사의 독보적인 실무 역량을 바탕으로 하나증권 손님들에게 국가 간 과세 리스크를 선제적으로 제어하는 최적의 맞춤형 패밀리오피스 솔루션을 선보이겠다"고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com