KG에코솔루션, 국내 정유 3사 공급망 확보...선박용 바이오연료 '선두'

AI 핵심 요약beta
- KG에코솔루션은 28일 국내 대형 정유사와 고품질 바이오연료 수백톤 공급계약을 체결했다고 밝혔다
- KG에코솔루션은 메이저 정유사 3곳을 핵심 고객사로 확보하며 선박용 고품질 바이오연료 시장 선두 지위를 굳혔다
- KG에코솔루션은 R&D와 생산기술을 강화해 다음달부터 정유사향 바이오연료 공급을 확대하고 수익성 중심 성장과 주주가치 제고를 추진하겠다
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세 번째 정유사와 7~8월 수백 톤 규모 납품계약 체결
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 친환경 에너지 전문 기업 KG에코솔루션이 국내 메이저 정유사 3곳과 고품질 바이오연료 공급계약을 잇달아 체결하며 선박용 고품질 바이오연료 시장에서 선두 지위를 굳히고 있다.
KG에코솔루션은 최근 세 번째 국내 대형 정유사와 총 수백 톤 규모의 고품질 바이오연료를 납품하는 공급계약을 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 계약으로 KG에코솔루션은 국내 메이저 정유사 4대 메이저 정유사 가운데 3곳을 핵심 고객사로 확보했다. 정유업계들이 요구하는 가장 엄격한 품질 검증과 공급 기준을 연이어 충족함으로써 고품질 선박용 바이오연료 분야에서 독보적인 기술력과 품질 경쟁력을 다시 한번 대외적으로 입증했다는 설명이다.
이번 성과는 단순한 판매처 확대를 넘어 KG에코솔루션이 선박용 고품질 바이오연료 시장의 핵심 공급사로 자리매김하고 있음을 보여주는 의미 있는 결과다. 정유사향 바이오연료는 기존 발전사용 바이오연료 대비 훨씬 높은 수준의 품질 규격과 안정적인 공급 역량이 요구된다.
KG에코솔루션은 올해 신설한 R&D 조직을 중심으로 원료별 처방 기술과 품질 개선 기술을 지속적으로 개발해 왔다. 이와 함께 생산공정 최적화와 품질관리 체계를 대대적으로 고도화함으로써 국내 대형 정유사들이 요구하는 까다로운 품질 기준을 안정적으로 충족, 연이은 대형 공급계약으로 이어지는 성과를 거뒀다.
KG에코솔루션은 다음 달부터 정유사향 고품질 바이오연료 공급을 본격적으로 확대할 계획이다. 최근 주요 정유사들로부터 물량 확대 요청이 잇따르고 있는 만큼, 국제 인증 원료 확보와 생산 프로세스를 유기적으로 가동해 적기 안정 공급에 전사 역량을 집중할 계획이다.
박생근 KG에코솔루션 대표는 "국내 메이저 정유사 3곳과의 공급계약은 당사의 품질과 기술 경쟁력이 시장에서 인정받았다는 의미 있는 성과"라며 "앞으로 R&D 및 생산기술 역량을 더욱 강화해 고품질 선박용 바이오연료 공급을 확대하고 시장 선도 지위를 확실히 굳히겠다"고 말했다.
이어 "고객사의 공급 확대 요구에 적극적으로 대응하고, 안정적인 품질과 공급 역량을 기반으로 고객가치를 더욱 높이는 한편, 수익성 중심의 사업 포트폴리오를 강화해 지속적인 성장과 실적 개선을 이루고, 이를 궁극적으로 주주가치 제고로 연결하겠다"고 강조했다.
tack@newspim.com