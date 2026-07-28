신한투자증권, 연 3.65% 'Premier 중개형ISA' 전용 특판RP 2차 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 28일 ISA전용 특판RP 2차를 출시했다
- 세전 연3.65% 수익 제공하며 8월28일까지 한도 100억원 판매한다
- 중개형ISA 50만좌·잔고 4조원 돌파 기념 특판으로 1인당 최대 2000만원까지 매수 가능하다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 28일 세전 연 3.65% 금리를 제공하는 '신한 Premier 중개형ISA 전용 특판RP'를 2차 출시한다고 밝혔다. 이는 지난 5월 진행된 1차 특판이 열흘 만에 조기 마감된 데 따른 추가 출시다.
회사에 따르면 이번 특판RP는 신한투자증권의 중개형ISA 계좌 신규 및 기존 고객 누구나 가입할 수 있다. 총 100억원 한도로 오는 8월 28일까지 판매 예정이며, 기간 내 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 상품은 91일물 기간형RP로 세전 연 3.65% 수익을 지급하며, 중도해지 시에도 약정 수익률이 적용된다.
이번 특판은 신한투자증권 중개형ISA 계좌 50만좌 돌파 및 잔고 4조원 달성을 기념하는 의미도 담고 있다. 1인당 최대 매수 한도는 2000만원이며, 홈페이지, 신한 SOL증권 앱, 신한 슈퍼SOL 앱, HTS, 영업점, 유선을 통해 매수할 수 있다.
신한투자증권 관계자는 "고객들의 성원에 힘입어 2차 특판RP를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 금융상품을 기획해 고객들의 절세 자산관리를 적극 지원할 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com