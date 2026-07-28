코나아이, 2분기 매출 841억원·영업익 214억원

AI 핵심 요약beta
- 코나아이가 28일 2분기 매출·이익 증가 실적을 발표했다
- 결제플랫폼·지역화폐·국내외 카드·알뜰폰 성장으로 수익성이 개선됐다
- 하반기 해외 메탈카드 물량 확대와 첫 분기배당으로 성장 과실을 공유한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
결제플랫폼 사업 확대…지역화폐 결제액 증가
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코나아이는 올해 2분기 연결 기준 매출 841억원, 영업이익 214억원, 당기순이익 222억원의 잠정 실적을 기록했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 전년 동기 대비 매출은 25.1%, 영업이익은 24.3%, 당기순이익은 42.5% 각각 증가했다. 상반기 누적 기준으로는 매출 1610억원, 영업이익 462억원, 당기순이익 456억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 각각 28.3%, 54.5%, 85.5% 늘었다.
회사는 결제플랫폼 사업 확대와 신사업 성장에 힘입어 실적 개선세를 이어갔다고 설명했다. 올해 상반기 성과급 약 35억원을 예년보다 앞당겨 2분기에 지급하면서 일회성 비용이 반영됐지만, 이를 감안해도 수익성 개선 흐름은 이어졌다고 덧붙였다.
결제플랫폼 사업은 지역 커뮤니티 플랫폼을 중심으로 성장세를 이어갔다. 온라인과 읍·면·동 단위 오프라인 신청 채널을 함께 운영하며 이용자 기반을 확대했고, 고유가 피해지원금 지급 과정에서도 운영 대행 지방자치단체의 지급률이 전국 평균의 두 배 수준인 34%를 기록했다. 회사는 이를 통해 약 7400억원 규모의 지역화폐가 지급됐으며, 지역화폐 월평균 결제액도 지원금 지급 이후 약 두 배 증가했다고 밝혔다.
국내 카드 발급 수요 증가도 실적에 힘을 보탰다. 지역화폐 발급 확대에 따라 PVC 카드 생산량이 증가했으며, 결제플랫폼 사업의 매출 기여도도 높아졌다는 설명이다.
해외 사업에서는 미국 시장에서 신규 고객사를 확보하며 메탈카드 사업 기반을 확대했다. 자체 칩 운영체제(OS)와 글로벌 공급망을 기반으로 해외 금융기관과 협력을 강화하고 있으며, 메탈카드 매출은 전년 동기보다 9.7% 증가했다. 회사는 은행별 발주 일정에 따라 분기별 편차가 있는 만큼 하반기 물량 증가를 기대하고 있다.
알뜰폰(MVNO) 서비스 'MONA'도 성장세를 이어갔다. 2분기 말 기준 누적 가입자는 13만명을 넘어섰고, 상반기 평균 해지율은 3.5%로 지난해 연간 평균(4.3%)보다 낮아졌다. 통신 보안 이슈로 유심 교체 수요가 늘면서 유심 공급 물량도 전 분기 대비 약 4.5배 확대됐다.
조정일 코나아이 대표는 "해외 메탈카드 사업은 하반기 물량 확대를 앞둔 준비 단계"라며 "글로벌 파트너와 협력을 강화하고 있는 만큼 하반기 실적 개선을 기대하고 있다"고 말했다.
이어 "지역 커뮤니티 플랫폼은 고유가 지원금 집행 과정에서 높은 지급률을 기록하며 경쟁력을 입증했다"며 "실적 성장을 바탕으로 창립 이후 첫 분기배당을 실시하고 성과급도 조기에 지급하는 등 주주와 임직원 모두에게 성장의 성과를 공유해 나가겠다"고 했다.
nylee54@newspim.com