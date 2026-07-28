파리바게뜨, 망고·요거트 크림 채운 '망고밤 샌드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 28일 여름 신제품 망고밤 샌드를 출시했다
- 망고밤 샌드는 망고 과육과 요거트 크림을 채운 과일 폭탄 콘셉트 디저트다
- 파리바게뜨는 식후 디저트 캠페인 속 망고밤 샌드 등 트렌드 디저트를 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 파리바게뜨가 여름철 시원하게 즐길 수 있는 샌드 제품으로 '망고밤 샌드'를 출시했다.
'망고밤 샌드'는 부드럽고 촉촉한 샌드 시트에 달콤한 망고와 상큼한 요거트 크림을 가득 채운 제품이다. '과일 폭탄' 콘셉트에 따라 큼직한 망고 과육으로 풍부한 식감과 비주얼을 살렸으며, 진한 망고 풍미와 산뜻한 요거트의 조화가 특징이다. 차갑게 즐기면 더욱 상큼한 매력을 느낄 수 있다.
이번 신제품은 파리바게뜨의 '밥 먹고 파바 고?' 캠페인의 일환으로 선보였다. 파리바게뜨는 식후 카페를 찾아 디저트를 즐기는 소비자들의 라이프스타일을 반영해 '식사 → 파리바게뜨'로 이어지는 새로운 일상 루틴을 제안하고 있다. 두쫀 타르트, 두쫀팝 케이크, 버터쫀떡, 우베 생크림빵, 우베 라떼, 황치즈 페스츄리, 황치즈 쫀득 츄러스, 초코바게뜨 등 트렌드를 반영한 디저트를 지속 선보이며 캠페인을 확대해 나가고 있다.
파리바게뜨 관계자는 "망고밤 샌드는 계절 과일인 망고의 매력을 담은 신제품이다. 앞으로도 트렌드를 반영해 식후 디저트나 간식으로 즐기기 좋은 다양한 디저트 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
hkj77@newspim.com