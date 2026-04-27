[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월27일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 27일 경제정책 산업 금융 증시 부동산 등 주요 기사를 엄선해 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 이번 호에는 5인 미만 근로기준법 적용 논의와 한국 증시 시총 6000조 시대 진입 등이 담겼다.
- 월요일부터 금요일 오후 4시에 배달되는 뉴스레터로 대한민국 경제 흐름을 파악할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
27일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] 5인 미만도 근로기준법 적용 시동...노동부, 상반기 내 논의 첫발 ▲반도체의 힘!…한국 증시 시총 '6000조 시대' 열었다 ▲트럼프식 '북풍 공작'에서 총격 '자작극'까지...분주한 음모론 공장 ▲"하이닉스도 재투자가 답이라는데..." 노조 요구에 흔들리는 삼성 R&D 투자 ▲[AI 부동산 랭킹] 같은 영등포인데…'삼부' 18억↑·'당산삼성래미안4차' 1.4억↓ 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.