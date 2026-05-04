[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월4일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 4일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 삼바 노사 첫 협상은 빈손으로 끝났고 임금 인상률에서 평행선이다.
- 이 대통령은 조작기소 특검법 시기 숙의 필요성을 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
4일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼바 노사, 첫 대면협상 '빈손'...임금 인상률·성과급 '평행선' ▲李대통령 "민주당 추진 '조작기소 특검법' 시기·절차 숙의 거쳐야" ▲李대통령 국정지지율, 59.5% 2.9%p 하락…민주당 48.6% 국힘 31.6% ▲[6·3 지선] D-30 광역단체장 與 10곳·野 1곳 우세...대구·부산 '샤이 보수' 변수 ▲[윤동열의 시대유감] "저출산은 출산 아닌 사회 구조 문제" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.