[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 11일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 11일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 여야 프레임 전쟁 외유가 지원금 비거주 의무 유예 삼성 노조 오픈AI 주식 등 기사를 엄선했다.
- K스타 월드스타 등 주1회 뉴스레터도 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
11일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"내란 세력 척결" vs "셀프 공소 취소"...여야 '프레임 전쟁' 누가 웃을까 ▲'외벌이 4인 가구' 연소득 1억 넘어도 고유가 지원금 받는다 ▲비거주 1주택자도 실거주 의무 유예 검토…서울 거래 숨통 트일까 ▲삼성전자 노조 "성과급 제도화 없으면 조정 불가" ▲오픈AI 직원들, 작년 주식 매각으로 현금화…최대 1인당 440억원 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.