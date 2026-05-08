[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월8일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 8일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- JP모간은 삼성전자 파업 시 영업이익 12% 감소 경고했다.
- 禹 의장은 개헌안 상정 포기하고 정원오는 용산 AI 허브 유치 제안했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
8일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] JP모간 '43조 경고장'..."삼성전자 파업땐 영업이익 12% 감소" ▲한국 유조선 네번째 홍해 통과…호르무즈해협 26척은 속수무책 ▲禹 의장 "개헌안 상정 않겠다"…국민의힘 필리버스터 예고에 포기 결정 ▲[6·3 지선] 정원오 "용산 특구화해 유엔 AI 허브 유치…99년 임대 개발 전환" ▲'채해병 순직' 임성근 1심서 징역 3년…박상현 등 법정구속 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.