NH농협손해보험, '2026년 축사 화재 인수 점검' 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협손보가 19일 축사 화재 인수 점검을 밝혔다.
- 올해 2~7월 고위험 축사 337곳을 점검했다.
- 87곳이 보수 필요, 보험료 할인도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =NH농협손해보험이 올해 2월부터 7월까지 고위험군 축사를 대상으로 축사 화재 인수 점검을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 점검은 화재 위험 요인을 사전에 차단해 정책보험 운영 체계를 강화하고자 추진됐다. 점검을 진행한 337개소 가운데 87개소가 긴급 보수 및 시설 개선 필요 대상으로 분류됐다.
농협손해보험은 점검 과정에서 축산 농가를 위한 위험관리 지원을 병행했다. 안전진단 컨설팅을 비롯해 소화패치 제공, 분전함 가연성 분진 제거 등이 주요 지원 내용에 포함됐다.
송춘수 농협손해보험 대표이사는 "축사는 습기와 분진 등으로 전기설비 노후화가 빨라 전문 점검과 시설 개선이 화재 예방의 핵심"이라며 "예방 중심의 정책보험 운영 체계를 강화해 농업인의 안정적인 영농 활동을 지원하겠다"고 말했다.
한편 농협손해보험은 이번 점검에서 기준 등급 이상을 받은 농가를 대상으로 보험료 할인 혜택을 제공한다. 아울러 현장 의견을 바탕으로 내년에도 축사 화재 예방 체계를 보완해 나갈 계획이다.
eoyn2@newspim.com