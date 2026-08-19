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SK하이닉스가 세운 '50% 룰'…재계 주주환원 기준 바뀌나

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AI 핵심 요약

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  • SK하이닉스가 19일 40조원 자사주 매입·소각을 결정했다
  • 미래투자 뒤 남는 FCF의 50% 이상을 주주에 돌린다
  • 국내 기업 주주환원 기준을 새로 세운 사례다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

40조 자사주 매입 후 전량 소각…발행주식 3.3% 없앤다
FCF '50% 범위 내'→'50% 이상'…주주환원 하한선 첫 명문화
HBM·용인·청주 대규모 투자 지속하면서도 순현금 69조원 쌓아
'남으면 돌려준다'서 자본배분 원칙으로…AI 호황 자신감 반영
삼성 현행 환원정책 올해 종료…'50% 이상' 새 비교 기준 되나

[서울=뉴스핌] 서영욱 조민교 기자 = SK하이닉스가 미래 투자를 집행하고 남은 잉여현금흐름(FCF)의 최소 절반 이상을 주주에게 돌려주기로 하면서 국내 기업의 주주환원 정책에도 새로운 기준을 제시했다.

40조원 규모의 자사주를 매입해 전량 소각하는 것도 국내 상장사 사상 최대 규모지만 시장이 더 주목하는 대목은 향후 주주환원의 하한선을 'FCF의 50% 이상'으로 못 박았다는 점이다.

그동안 국내 주요 기업들이 일정 기간의 FCF나 순이익을 기준으로 환원 목표를 제시해 왔다면 SK하이닉스는 여기서 한발 더 나아가 '최소 환원 수준'을 명문화했다. 특히 막대한 선행투자가 필요한 반도체 기업이 이 같은 기준을 제시했다는 점에서 삼성전자 등 주요 대기업의 차기 주주환원 정책에도 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

SK하이닉스는 19일 이사회를 열고 보통주 2407만주를 장내에서 매입한 뒤 전량 소각하기로 결정했다. 이사회 전날 종가 기준 약 40조원 규모로 전체 발행주식의 약 3.3%에 해당한다. 오는 20일부터 11월 19일까지 약 3개월간 매입한 뒤 모두 없앤다. 국내 상장사의 자사주 매입·소각 가운데 역대 최대 규모다.

빈기범 명지대 경영학과 교수는 "시가총액과 비교해도 40조원은 적지 않은 수준"이라며 "그동안 SK하이닉스의 주주환원이 상대적으로 많지 않았다는 점을 감안하면 주주들의 기대에 부응할 만한 규모"라고 평가했다. 

◆'50% 범위 내'→'50% 이상'…환원에 하한선 세웠다

이번 정책에서 40조원 규모보다 더 주목받는 변화는 주주환원 기준이다.

SK하이닉스는 기존 '2025~2027년 누적 FCF의 50% 범위 내'였던 주주환원 기준을 '50% 이상'으로 높였다. 자사주 매입·소각과 현금배당을 병행하고 고정배당과 특별배당 등 배당 확대 방안도 검토한다. 추가적인 주주환원 규모와 방식은 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이다.

'50% 범위 내'와 '50% 이상'은 표현은 비슷하지만 자본배분 측면에서는 의미가 다르다.

기존에는 투자계획과 재무상황 등에 따라 FCF의 절반까지 환원할 수 있었다면 앞으로는 원칙적으로 절반 이상을 주주에게 돌려주겠다는 의미다. 주주환원을 경영 상황에 따라 결정하는 선택지에서 일정 수준 이상 반드시 이행해야 하는 자본배분 원칙으로 끌어올린 셈이다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 "이번 결정은 단순한 단기 주가 부양책이라기보다 기업이 창출한 현금을 주주가치 제고로 적극 연결하겠다는 자본배분 정책의 변화로 볼 필요가 있다"며 "FCF의 50% 이상을 환원하겠다고 명확히 한 것은 AI·HBM을 통해 높아진 현금창출력의 성과를 주주와 공유하겠다는 의미"라고 말했다.

FCF는 영업활동으로 벌어들인 현금에서 설비투자(CAPEX) 등을 제외하고 실제 회사에 남는 현금을 의미한다.

SK하이닉스가 투자를 줄여 주주환원을 늘리는 구조는 아니라는 얘기다. HBM과 D램 생산시설 등 미래 성장을 위한 투자를 먼저 집행한 뒤에도 남는 현금의 절반 이상을 주주에게 돌려주겠다는 것이다.

최태원 SK그룹 회장 [사진 = 뉴스핌DB]

◆반도체 기업이 세운 '하한선'…의미 더 커

이 같은 변화의 배경에는 AI 메모리 호황으로 달라진 SK하이닉스의 현금창출력이 있다. SK하이닉스의 순현금은 올해 2분기 말 약 69조원까지 늘었다. 회사 역시 이번 결정의 배경으로 사업 경쟁력과 현금창출력, 중장기 성장성 등을 꼽으며 기업의 내재가치가 현재 주가에 충분히 반영되지 않았다고 설명했다.

과거 메모리 업체들은 호황기에 벌어들인 현금을 다음 불황에 대비해 쌓아둘 필요가 컸다. 가격이 급락하면 수익성이 순식간에 악화되는 데다 불황에도 차세대 공정과 생산시설 투자를 중단할 수 없었기 때문이다.

HBM을 중심으로 한 AI 메모리 시장의 성장은 이 같은 공식을 바꾸고 있다. SK하이닉스는 대규모 설비투자를 지속하면서도 순현금을 쌓고 동시에 40조원을 주주에게 돌려줄 수 있을 정도로 재무 체력이 강해졌다. 이번 주주환원책은 단순한 주가 부양을 넘어 현재의 현금창출력에 대한 경영진의 자신감이 반영됐다는 해석이 나오는 이유다.

40조원 매입 후 '전량 소각'을 택한 것도 주주환원의 강도를 높인다. 회사가 자사주를 보유하는 데 그치지 않고 없애면 전체 주식 수가 감소해 기존 주주의 지분가치와 주당순이익(EPS) 개선 효과를 기대할 수 있다.

김대종 교수는 "단순히 자사주를 매입하는 데 그치지 않고 전량 소각한다는 점이 중요하다"며 "유통 주식 수가 줄어 기존 주주의 주당순이익(EPS)과 주당가치를 높이는 효과가 있다"고 설명했다. 빈기범 교수는 "자사주 매입·소각이 주식 수 감소와 주가 상승을 통해 주주가치를 높이는 방식이라면 배당은 현금이 투자자에게 직접 지급된다는 점에서 보다 직접적인 환원 수단"이라고 설명했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆삼성도 FCF 50% 환원…하이닉스는 '최소 50%'

시장에서는 SK하이닉스의 정책이 국내 주요 대기업의 주주환원 정책을 평가하는 새로운 비교 기준이 될 가능성에 주목하고 있다.

삼성전자는 2024~2026년 3년간 누적 FCF의 50%를 주주환원에 활용하고 연간 약 9조8000억원의 정규배당을 지급하는 정책을 운영하고 있다. 충분한 잔여재원이 발생할 경우 추가 환원도 검토한다.

현대차 역시 2025~2027년 총주주환원율(TSR) 최소 35%를 제시했고 메리츠금융은 당기순이익을 기준으로 높은 수준의 주주환원을 지속하며 국내 자본시장에서 대표적인 주주환원 기업으로 평가받고 있다.

SK하이닉스의 차별점은 '50%' 자체보다 '이상'에 있다.

일정 수준까지 환원하겠다는 목표가 아니라 최소 환원 수준을 제시했다는 점에서 향후 투자자들이 다른 기업의 주주환원 정책을 평가할 때 하나의 잣대가 될 수 있다는 분석이다.

특히 올해는 삼성전자의 현행 3개년 주주환원 정책이 종료되는 해다. 삼성전자가 2027년 이후 적용할 새로운 주주환원 정책을 마련해야 하는 만큼 SK하이닉스의 'FCF 50% 이상'이 비교 대상으로 부각될 가능성이 있다.

주주환원 확대와 기업 밸류업을 요구하는 자본시장의 목소리가 커지고 있다는 점도 영향을 미칠 수 있다. 현금을 얼마나 많이 보유하고 있는지가 아니라 성장투자를 제외하고 남은 현금을 주주에게 어느 정도 돌려줄 것인지가 기업가치를 평가하는 주요 기준으로 자리 잡고 있기 때문이다.

다만 높은 환원율이 항상 기업가치 상승으로 이어지는 것은 아니다. 반도체는 기술 전환기에 예상보다 많은 투자가 필요할 수 있고 삼성전자와 마이크론 등과의 HBM 경쟁도 더욱 치열해지고 있다.

김 교수는 "반도체 산업은 설비투자와 연구개발에 막대한 자금이 필요한 만큼 AI·HBM 경쟁력 강화를 위한 투자와 주주환원의 균형을 유지하는 것이 중요하다"며 "일회성 정책에 그치지 않고 높은 수준의 주주환원을 지속할 수 있는지가 앞으로의 핵심"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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