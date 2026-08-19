SK하이닉스 '40조' 자사주 매입 소각..."韓 자본시장 역사 바꾼 주주환원"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 19일 40조43억원 자사주를 사들여 소각하기로 했다.
- AI 메모리 호황으로 FCF가 늘자 주주환원을 앞당겼다.
- 회사는 2027년까지 추가 자사주 매입과 배당 확대를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년까지 FCF 50% 이상 환원…추가 배당·자사주 매입도 예고
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주를 매입해 전량 소각한다. 인공지능(AI) 메모리 호황을 바탕으로 잉여현금흐름(FCF)이 크게 늘면서 당초 2025~2027년으로 설정했던 주주환원 계획을 앞당겨 실행하는 것이다.
SK하이닉스는 19일 이사회를 열고 총 40조43억원 규모의 자기주식을 취득해 소각하기로 결정했다고 공시했다. 취득 예정 주식은 보통주 2407만주로, 현재 발행주식 7억3049만2365주의 약 3.3%에 해당한다.
자사주 취득은 오는 20일부터 11월19일까지 장내매수 방식으로 진행된다. 회사는 매입을 완료한 뒤 취득한 주식 전량을 일괄 소각할 예정이다. 취득 업무는 SK증권에 위탁한다.
40조원이라는 매입 규모는 지난 18일 종가인 주당 166만2000원을 기준으로 산정됐다. 향후 주가 변동에 따라 실제 취득·소각 주식 수와 금액은 달라질 수 있다. 자사주 소각으로 발행주식 총수는 감소하지만 자본금은 줄어들지 않는다.
이번 대규모 자사주 매입·소각은 SK하이닉스가 추진 중인 주주환원 정책의 일환이다. 회사는 2025~2027년 발생하는 누적 FCF의 50% 이상을 주주에게 환원한다는 방침이다. 자사주 취득·소각과 현금배당을 병행하고 기존 고정배당과 특별배당 등을 포함한 배당 확대 방안도 검토하고 있다.
특히 SK하이닉스는 최근 주가가 회사의 내재가치보다 저평가돼 있다고 판단해 당초 계획보다 주주환원을 앞당기기로 했다. 회사 측은 "유의미한 FCF 창출에 따라 조기 환원을 실시한다"며 효율적인 자본 재배치와 주주가치 제고를 위해 40조원 규모의 자사주 취득·소각을 결정했다고 밝혔다.
추가 주주환원도 예고했다. SK하이닉스는 향후 현금흐름과 시장 상황, 배당가능이익 등을 고려해 2027년까지 자사주 취득·소각을 지속할 계획이다. 배당과 자사주 매입을 포함한 추가 환원 규모와 구체적인 방식은 이사회 결의를 거쳐 올해 3분기 실적 발표 때 공개할 예정이다.
syu@newspim.com