넥써쓰, AI 솔루션 한곳에…'NEXUS AI Labs' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 19일 AI 솔루션 11종 포털을 열었다.
- Text to 3D·ImageToApp 등 업무형 제품을 공개했다.
- 33개 AI 에이전트로 개발부터 검증까지 자율 수행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥써쓰(NEXUS)가 19일 자체 개발한 AI 솔루션 11종을 한자리에 모은 포털 '넥써쓰 AI 랩스(NEXUS AI Labs)'를 오픈했다.
최근 전 세계 기업들이 AI 전환에 속도를 내는 가운데, 이번 포털에는 AI 연구를 실제 업무에 활용 가능한 제품으로 구현해 온 넥써쓰의 연구 성과가 담겼다.
공개된 솔루션은 ▲프롬프트로 3차원(3D) 모델을 만드는 Text to 3D ▲아이디어를 실제 앱으로 구현하는 ImageToApp ▲블록체인을 자연어 명령만으로 다루는 ONEchain Skills ▲텍스트로 게임을 만드는 wasd ▲AI 영상 스튜디오 RED STUDIO 등 총 11종으로, 포털에서 확인할 수 있다.
넥써쓰는 자체 개발한 자율 개발 플랫폼 '넥써쓰 AI 프레임워크(NEXUS AI Framework)'로 해당 서비스를 구현했다. 넥써쓰 AI 프레임워크는 역할이 다른 33개의 AI 에이전트가 서로 협업하며 개발 작업을 전담하는 39개의 전문 기능을 갖추고 있으며, 목표를 입력하면 AI가 기획부터 설계·개발·검증까지 스스로 처리해 완성된 제품을 만들어 낼 수 있다. 이번에 공개된 제품들도 모두 이 플랫폼에서 탄생했다.
flurry327@newspim.com