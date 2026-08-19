네이버, IT 특화 재취업 지원 프로그램 확산

AI 핵심 요약beta
- 네이버와 노사발전재단이 19일 재취업 지원 협약을 맺었다.
- 네이버는 IT 특화 재취업 교육을 2025년부터 제공했다.
- 양측은 중소기업·중장년 고용안정 지원을 확산하기로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 노사발전재단과 손잡고 IT 업종 특화 재취업 지원 프로그램을 업계 전반으로 확산하기로 했다.
양 기관은 19일 네이버 사옥에서 'IT 업종 특화 재취업지원서비스 확산 및 중장년 고용안정 지원'을 위한 업무협약을 체결했다. 황순배 네이버 최고인사책임자와 박종필 노사발전재단 사무총장 등이 참석했다.
네이버는 2025년부터 노사발전재단의 기업컨설팅에 참여해 IT 업종에 특화된 재취업 지원 교육 프로그램을 제공한다. 네이버가 축적한 IT 교육 노하우를 업계 전반으로 확산하는 데 협력하기로 했다.
양 기관은 올해 노사발전재단의 재취업지원서비스 공동컨설팅 사업에 함께 참여한다. 중소기업과 중장년 근로자들이 IT 업종 특화 재취업지원서비스의 혜택을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 협약은 대기업의 우수한 운영 경험과 공공의 전문 지원체계를 결합한 상생협력 모델"이라며 "IT 업종 특화 재취업지원서비스를 지속적으로 확산해 더 많은 중소기업과 중·장년 근로자가 혜택을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
황순배 네이버 CHRO는 "빠르게 변화하는 IT 산업 환경에서 구성원들이 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 다양한 경력 가능성을 설계할 수 있도록 지원하는 것은 기업의 중요한 역할"이라며 "앞으로도 구성원들이 자신의 강점과 역량을 바탕으로 새로운 기회를 모색하고 경력을 이어갈 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 전했다.
origin@newspim.com