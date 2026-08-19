신세계백화점 강남점, 포켓몬태그스타 체험행사 실시

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 19일 강남점서 포켓몬태그스타 행사를 열었다.
- 행사는 23일까지 5일간 게임기 13대로 운영했다.
- 피카츄·따라큐 태그와 체험행사도 무료 제공했다.
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게임기 13대 설치
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점은 강남점 1층 오픈스테이지에서 아케이드 게임 '포켓몬태그스타' 2탄 출시 기념 행사 '포켓몬태그스타 썸머 퍼스트 챌린지'를 시작했다고 19일 밝혔다. 행사는 오는 23일까지 5일간 진행한다.
행사장에는 게임기 13대를 설치했다. 일반용 10대와 초심자용 3대로 구성하고, 공간을 일반 플레이존과 13세 이하 입문자를 위한 트레이너 양성소로 나눠 운영한다.
구역별로 게임에서 배출되는 포켓몬 태그도 다르게 구성했다. 포켓몬태그스타는 포켓몬을 수집·육성해 배틀을 즐기고 잡은 포켓몬을 태그로 만들어 모으는 아케이드 게임이다.
체험 공간에는 몬스터볼 봉제인형을 던져 태그를 쓰러뜨리는 미니게임과 몬스터볼 룰렛, 태그스타 등신대 포토존을 마련했다. 각 체험으로 받은 스탬프 3개를 모으면 포켓몬 태그 모양 부채를 증정한다.
포켓몬 상품으로 구성한 가챠 머신과 포켓몬태그스타 완구·태그 전시존도 운영한다.
방문객에게는 스페셜태그 '피카츄'와 트레이너 ID 카드를 투명 백팩과 함께 무료로 제공한다. 플레이존에서 게임할 때 트레이너 ID를 등록한 고객에게는 스페셜태그 '따라큐'를 추가로 증정한다.
포켓몬태그스타는 지난 4월 국내에 처음 출시됐다. 게임 이용자는 포켓몬 태그를 수집하고 다른 이용자와 협력하는 '스페셜 태그배틀'을 즐길 수 있다.
kji01@newspim.com